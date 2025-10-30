Nove težave za Dallas: Davis šepajoč v bolečinah zapustil igrišče

Nov udarec za ekipo Dallas Mavericks, ki se spopada z obilico težav pri igri pod košem. Anthony Davis je ob zmagi Dallasa proti Indiana Pacers (107:105) komaj končal prvo četrtino, preden je šepajoč zapustil igrišče zaradi bolečin v spodnjem delu leve noge.

Obračun močno zdesetkanih ekip je pripadel Dallasu, potem ko je Brandon Williams dosegel 20 točk, Dwight Powell pa 18 točk. Indiana je imela priložnost za zmago, ko je Aaron Nesmith po namerno zgrešenem drugem prostem metu RayJja Dennisa 3,4 sekunde pred koncem ujel napadalni skok, a njegov obupen met za tri točke ni našel cilja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Klop Dallasa je prispevala rekordnih 64 točk, Mavericksi pa so tako zaključili domačo serijo petih zaporednih tekem – najdaljšo na začetku sezone po letu 1983–84, ko je enako serijo imel še Kansas City Kings. Mavericks so zaostajali že za 14 točk ob koncu prvega polčasa, nato pa prevzeli nadzor z delnim izidom 29:19 v tretji četrtini in vodili že za 12 točk. Pacersi so tekmo končali s sezonsko najslabšim metom iz igre – le 34,9 %. Manjkalo jim je kar pet stalnih članov postave, ki so jim lani pomagali do finala lige NBA, medtem ko sta se ta teden seznamu poškodovanih pridružila še Obi Toppin in Bennedict Mathurin.

Cooper Flagg, prvi izbor na letošnjem naboru NBA, je dosegel svoj drugi dvojni dvojček s 15 točkami (največ med vsemi v začetni peterki Dallasa) in 10 skoki. Pascal Siakam je za Indiano prispeval 27 točk in 13 skokov, Jarace Walker pa je dosegel rekord kariere z 20 točkami. Pacersi so s tem padli na izkupiček štirih porazov brez zmage, kar se jim ni zgodilo vse od sezone 1988–89, ki so jo začeli z devetimi zaporednimi porazi.

Nove težave za Dallas

Anthony Davis je moral parket zapustiti v zaključku prve četrtine zaradi bolečin v spodnjem delu leve noge in se ni več vrnil. Na uradnem poročilu o poškodbah je bil sicer naveden kot razpoložljiv, a z diagnozo obojestranskega vnetja ahilovih tetiv.

Anthony Davis FOTO: AP icon-expand

Visokorasli Davis je med poskusom polaganja proti Indiani nerodno pristal in se pri tem vidno zvijal od bolečin, nato pa po minuti odmora takoj odšel v garderobo, poroča ESPN. Odkar je bil v veliki menjavi iz Los Angeles Lakers zamenjan v Dallas, je zaigral le na devetih tekmah, vključno z debitantsko, ki jo je moral zapustiti zaradi poškodbe stegenske mišice, nato pa je izpustil 18 tekem zapored. Davis je sicer drugo zaporedno tekmo začel na položaju centra, namesto na svojem običajnem krilnem, saj je Dereck Lively II izpustil še drugo tekmo zaradi poškodbe kolena.