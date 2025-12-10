Svetli način
Košarka

Nove težave za Dallas: Lively izgubljen do konca sezone

Dallas, 10. 12. 2025 18.38 | Posodobljeno pred 15 minutami

A.V.
1

Odlični center Dallas Mavericksov Dereck Lively bo moral zaradi kroničnih težav z desno nogo na operacijo. Nekdanji soigralec slovenskega zvezdnika Luke Dončića je v uvodnem delu letošnje sezone odigral le sedem tekem, po operativnem posegu pa ga čaka večmesečno okrevanje.

Dereck Lively bo tako odsoten do konca sezone, kar predstavlja novo veliko težavo za strokovno vodstvo Dallasa. 

Poleg slabega vstopa v novo sezono je rdeča nit Mavericksov katastrofalno zdravstveno stanje večine nosilcev igre (Kyrie Irving, Anthony Davis, Daniel Gafford, PJ Washington, Klay Thompson ...), kar še bolj otežuje delo glavnemu strategu moštva Jasonu Kiddu.

Finalisti iz leta 2024 so se znašli v zelo nehvaležnem položaju, ko bodo morali tekmovalno obdobje 2025/26 reševati brez enega od pomembnejših členov v rotaciji. Na dozdajšnjih 25 tekmah je Dallas zbral le devet zmag, obenem pa se po poročanju dobro obveščenih ameriških medijev v omenjeni teksaški franšizi pripravljajo na pestro dogajanje v zimskem prestopnem roku.

Ni skrivnost, da je Anthony Davis bolj kot trdno v sedlu na izhodnih vratih Dallasa. Za 32-letnega nekdanjega prvaka lige NBA z Los Angeles Lakersi se zanimajo tri franšize iz vzhodne konference (Detroit Pistons, Toronto Raptors in Chicago Bulls), ki gojijo visoke ambicije v letošnji sezoni.

Kakorkoli že, pri Dallasu še vedno ni miru. Po februarski šokantni menjavi in odhodu Dončića v Kalifornijo so se v American Airlines Centru zvrstili za marsikoga težko razumljivi dogodki, ki zagotovo vplivajo na igre in posledično (slabe) rezultate teksaške zasedbe.

Oliguma
10. 12. 2025 19.37
+1
Kaj imamo Slovenci še z Dalasom..to je zgodovina..ne vem.kaj to objavljate.
