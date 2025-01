Zdesetkani Dallas gosti Minnesoto

Dereck Lively velja za enega ključnih mož Dallasa predvsem v obrambi in raketi. To sezoni je v povprečju do 14. januarja, ko se je poškodoval, dosegal 9,1 točke, 7,8 skoka, 2,6 podaje in 1,7 blokade na tekmo. Manjkal bo vsaj do konca marca, konec rednega dela sezone pa bo 13. aprila.