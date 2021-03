Nove težave za Miami: Leonard suspendiran zaradi antisemitskih izjav

Med igranjem videoigre Call of Duty je član ekipe Miami Heat Meyers Leonard svojemu tekmecu dejal, da je "jeb**a kike psica". Gre za besedo, ki jo v judovski skupnosti dojemajo kot žaljivko, odziv pa je bil tako množičen, da so 29-letnega košarkarja suspendirali za nedoločen čas.

Liga NBA je prek predstavnika za stike z javnostjo Mika Bassasporočila, da obsoja vse oblike sovražnega govora, od njegovih besed pa so se ogradili tudi pri Miamiju, kjer niso potrdili, kako dolgo bo Leonard suspendiran.

'Obljubim, da se bom izboljšal'

"Globoko se opravičujem, ker sem uporabil antisemitsko žaljivko med včerajšnjim prenosom v živo," je na Instagramu zapisal Leonard. "Čeprav v tistem trenutku nisem vedel, kaj ta beseda pomeni, pa moja nevednost glede njene zgodovine in tega, kako žaljiva je za judovsko skupnost, absolutno nista izgovor, preprosto sem storil napako. Zdaj se bolj zavedam njenega pomena, predan pa sem temu, da temu primerno poiščem ljudi, ki me glede takšne vrste sovraštva in tega, kako se lahko proti temu borimo, lahko izobrazijo,"je nadaljeval.

"Priznavam napako, od česa takšnega se ne da bežati, ko pa je tako boleče za nekoga drugega. To ni pravi odraz mene kot osebe in želim se opravičiti Arisonom (družini lastnika kluba Mickyja Arisona, op. a.), mojim soigralcem, trenerjem, vodilnim v klubu in vsem, ki so povezani z organizacijo Miami Heat, moji družini, našim zvestim navijačem in ostalim v judovski skupnosti, ki sem jih prizadel. Obljubim, da se bom izboljšal, vem pa, da bodo moja prihodnja dejanja imela večjo moč kot moja uporaba te besede,"je še dodal.

Ni želel poklekniti

Žaljivka izvira iz besede "kikel", ki pomeni krog. Tako so pripadnike judovske skupnosti začeli označevati že po prihodu na Ellis Island, ki je bil za številne priseljence, tudi Slovence, vstopna točka ob prihodu v Združene države Amerike oziroma New York v 19. in 20. stoletju.

Leonard je že lani dvigoval veliko prahu, ko med igranjem ameriške himne v nasprotju z večino stanovskih kolegov, sodnikov in trenerjev ni pokleknil v podporo gibanju za pravice temnopoltih Black Lives Matter. Svoje početje v floridskem "mehurčku", kjer je Miami s slovenskim zvezdnikom Goranom Dragićemizgubil šele v finalu proti Los Angeles Lakersom, je pojasnjeval z dejstvom, da je njegov brat marinec.