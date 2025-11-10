'Novega selektorja poznam od prej, je motiviran in željan dokazovanja'

Slovenska ženska košarkarska izbrana vrsta se je po tem, ko je ob koncu prejšnjega meseca po štiriih letih delovanja pod vodstvom Grka Georgiosa Dikaioulakosa dobila novega selektorja v Madžaru Davidu Gasparju, zbrala na Kodeljevem in že zavihala rokave ter se z mislimi usmerila v skorajšnji začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027.

Kapetanka reprezentance ostaja Teja Oblak (35), ki kljub zrelim košarkarskim letom ohranja odlično pripravljenost. Na ponedeljkovem druženju s predstavniki sedme sile se je 35-letna Škofjeločanka dotaknila številnih aktualnih tem, med katerimi pa prevladujeta začetek kvalifikacij za EP 27' v prenovljenem formatu in novi selektor David Gaspar.

EP 2027 bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, ki imajo nastop zagotovljen, kar pomeni, da se bodo ostale ekipe borile za 12 prostih mest. Po prvem krogu, v katerem bo vsaka od 27 reprezentanc odigrala šest tekem, sledi novembra 2026 in februarja 2027 še drugi krog, kjer se bodo prvouvrščenim reprezentancam iz vsake skupine ter trem najboljšim drugim priključile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija, ki prej ne bodo igrale, saj jih čakajo kvalifikacije za SP. Tudi drugi del kvalifikacij se bo odvil v dveh oknih s po tremi tekmami.

"Vedno je lepo biti del te zgodbe, zato sem se tudi odločila, da ni pravi trenutek za upokojitev. Po evropskem prvenstvu sem sicer razmišljala tudi v smeri zaključka reprezentančne poti. Toda v nekem trenutku sem si rekla, da bom, dokler bom zdrava in v polni pripravljenosti, še naprej del reprezentance. Vsa ta leta mi je bilo v tem okolju lepo, zato se še nisem želela posloviti," je uvodoma dejala dobro razpoložena Teja Oblak in v nadaljevanju nekoliko okrcala prenovljeni sistem kvalifikacij, ki bo od košarkaric v prihodnjem letu in četrt zahteval dodatne napore. "Zelo bo zahtevno, a tako bo za vse reprezentance. Pomembno bo imeti čim širši nabor igralk in se pravilno regenerirati po vsaki tekmi. Teh bo res veliko, zato resnično upam, da bomo v nov kvalifikacijski cikel vstopile z zmago," je pred sredinim domačim obračunom z Latvijo na Kodeljevem povedala članica turškega velikana Galatasaraya.

Teja Oblak še ni začutila, da je pravi trenutek za reprezentančno slovo. 35-letna Škofjeločanka tako še naprej ostaja kapetanka slovenske izbrane vrste.

Teja Oblak dobro pozna novega selektoja Davida Gaspara še iz klubskih tekmovanj. "Deluje motiviran in željan dokazovanja, saj se zaveda, da je prevzel vodenje kvalitetne reprezentance. Če bomo zdrave in v polnem številu, se ne bojim, da se nam ne bi uspelo uvrstiti na novo veliko tekmovanje," je optimistična Oblakova. Prvi del kvalifikacij je Slovenkam namenil obračune z reprezentancami Latvije, Estonije in Nizozemske. "Prenovljeni sistem ne dopušča večjih spodrsljajev. Že za prvi del je naš cilj jasen: dobiti vse tri tekme, čeprav bomo naslednji dve z Estonijo in Nizozemsko odigrale v gosteh," je sklenila slovenska kapetanka.

