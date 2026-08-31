'Novembrski tekmi s Finsko in Madžarsko bosta ključni'

Slovenska košarkarska reprezentanca po zmagi nad vzhodno sosedo znova lažje diha. Doseženih 92 točk je dokaz o raznovrstnosti igre v napadu, medtem ko je bila obramba od uvodne minute dalje takšna, kot bi si jo ljubitelji košarke želeli gledati na vsaki naslednji kvalifikacijski preizkušnji naše izbrane vrste. Kapetan Klemen Pepelič je pred obračunom v legendarnem Tivoliju večkrat izpostavil pomembnost morebitne zmage nad Madžari, ki bi nas ohranila v boju za prva tri mesta in s tem preboj na svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Končnih 15 točk razlike (92:77) tudi ni zanemarljiv podatek, kajti v tako izenačeni skupini bo do zaključka kvalifikacij v februarju štela vsaka dana in pejeta točka.

Po zmagi je vidno odleglo tudi selektorju Aleksandru Sekuliću, ki je med drugim dobil interni selektorski obračun s slovenskim kolegom na drugi strani, Gašperjem Okornom. "Zavedali smo se, kako pomembna tekma je bila pred nami, zato sem zelo vesel zmage, predvsem pa odziva igralcev. Opravili so gromozansko delo, pustili so srce na igrišču in nas ohranili v igri za svetovno prvenstvo," Sekulić ni skoparil s pohvalami na račun svojih varovancev. "Odigrali smo res dobro in ekipno tekmo. Devetnajst skokov v napadu in 25 podaj zgovorno priča o tem, da smo bili boljši tekmec in da smo zasluženo prišli do zmage za 15 točk, kar je tudi pomembno v tako izenačeni skupini. Želim, da se novembra zberemo v čim močnejši zasedbi in da dobimo verjetno ključni tekmi s Finsko doma in Madžarsko v gosteh," je še dodal slovenski selektor in od tega poletja novi strateg slovite Barcelone.

Prvi organizator igre Aleksej Nikolić je z uspešnimi meti z razdalje takoj na začetku dvoboja postavil smernice slovenske igre. Ko je ta dokončno stekla, dvomov o zmagovalcu ni bilo več. "Ker smo se zavedali, da je to tekma za biti ali ne biti, smo bili zelo zbrani in osredotočeni od prve minute dalje. Zavedali smo se, da moramo čvrsto igrati v obrambi, saj nam bo nato lažje na ostalih področjih. Dobili smo skok in tudi igra v napadu nam je stekla. Osredotočeni smo bili do konca, tako da tudi nekaj padcev v igri ni odločilno vplivalo na rezultat," je bil četrte zmage ob prav toliko porazih v kvalifikacijah za SP vesel novopečeni "playmaker" turškega velikana Galatasaraya.