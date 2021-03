'Novi' Luka Dončić je izbiral med petimi reprezentancami

Nenavadna zgodba se "lepi" na mladega košarkarja Tristana Vukčevića. Član madridskega Reala je namreč lahko izbiral med petimi reprezentancami. Grčijo, Italijo, Švedsko, Španijo ter Srbijo. Odločil se je, da bo branil barve srbske košarkarske reprezentance. Njegov oče Dušan Vukčević, nekdanji srbski reprezentant, je igral za številne evropske velikane. Med drugim tudi za milansko Olimpio, bolonjski Virtus, Montepaschi iz Siene, pirejski Olympiakos in tudi za madridski Real. "Prav med igranjem v Italiji se mu je rodil sin Tristan," pišejo Sportske novosti in dodajajo, da je Tristan Vukčević rojen v Sieni. "Po očetu ima srbsko, a ker je rojen v Italiji tudi italijansko državljanstvo. Ob tem ima oče še grški potni list, saj je v času med 1997 in 2001, ko je igral v Grčiji spoznal ženo Jade. Takrat je prejel tudi grške papirje. In ker je njegova mati Švedinja, je Tristan prav tako lahko izbiral med skandinavsko reprezentanco," dodajajo Sportske novosti, ki ugotavljajo , a je Vukčević član Reala od leta 2018 in bi prav tako lahko izbral igranje za furijo. "A očitno se je osemnajstletnik odločil za Srbijo. Glede na 210 centimetrov in odlično taktično-tehnično podkovanost, nekateri ga celo primerjajo z Dončićem in mu obljubljajo veliko kariero v ligi NBA, bo Vukčević gotovo velika okrepitev za aktualne olimpijske podprvake."