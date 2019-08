Realov dragulj Žiga Samar: Ne primerjajte me z njim. Dončić je samo eden

18-letni slovenski košarkar Žiga Samar je sicer na četrtfinalni tekmi z Veliko Britanijo vknjižil trojni dvojček (14 točk, 10 skokov in 14 podaj) ter postal šele šesti košarkar, ki mu je to uspelo na prvenstvih U18. Pred njimi so se pod to podpisali (kot prvi) legendarni ruski košarkar Andrej Kirilenko(1998), Litovec Martynas Andriuškevičius (2004), Grk Vasileios Charalampopoulos (2015), Srb Vojislav Stojanović (2015) in še en Litovec Arnas Velička (2017).