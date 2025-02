Novi soigralci pred očmi Luke in Lebrona prepričljivo premagali mestne rivale

"Bilo je noro. Ne morem predstavljati kako so se počutili vsi vpleteni v to zamenjavo. Bil je velik izziv, še posebej zame. Z Anthonyjem Davisom sem bil šest let, ampak to je posel, tega se tudi on zaveda. Luka je velik igralec. Star je 25 let in sploh še ni naredil vsega v tej ligi. Los Angeles je že njegov in že je ljubljenec navijačev," je po obračunu sploh prvič po prihodu Luke Dončića javno spregovoril nekdaj prvi zvezdnik jezernikov LeBron James .

Z Luko sta na klopi za rezerviste večino tekme sedela skupaj in se zelo zabavala. Velik razlog za dobro voljo je bila tudi predstava njunih soigralcev, ki so že v prvi četrtini svojim mestnim tekmecem poslali jasno sporočilo. V novem domovanju Clippersov Intuit Dome, so Lakers po prvih 12 minutah igre vodili že 45:29.

Nemočni Clippersi do konca obračuna niso dobili niti ene četrtine, končni izid pa je bil 122:97. LeBron James je tekmo zaključil s 26 točkami, 8 skoki in 9 asistencami. Mejo 20 točk sta pri gostih dosegla še Rui Hachimura, ki je ob metu iz igre 7/14 in štirih trojkah tekmo zaključil z 20 točkami in Austin Reaves, ki je 20 točkam dodal 6 skokov in 9 asistenc. Med rezervisti Lakersov sta se najbolj izkazala novinec Dalton Knecht (14 točk) in izkušeni Gabe Vincent (12 točk).