'Novi sosed' Luka Dončić za obnovo Los Angelesa namenil pol milijona dolarjev

"Odkar sem pristal v Los Angelesu, je bilo tako žalostno videti škodo, ki so jo povzročili požari. Ne morem verjeti in sočustvujem z vsemi otroki, ki so izgubili svoje domove, šole in kraje, kjer so se igrali s prijatelji. Danes moja fundacija namenja 500.000 dolarjev za takojšnjo obnovo. Prav tako se zavezujem, da bom pomagal pri obnovi uničenih otroških igrišč in košarkarskih igrišč, saj vsak otrok potrebuje varen prostor za igro," je zapisala Fundacija Luka Dončić.

"Vsem, ki so jih prizadeli ti požari: tukaj smo, da pomagamo, zdaj in na dolgi rok," so še zapisali pri fundaciji slovenskega košarkarja, ki se je pod sporočilo podpisal z "vaš novi sosed".