Novinar Luka? Dončić pozorno spremljal Redickov medijski nastop

Košarkarji Los Angeles Lakers so odlično začeli tekmovanje v pokalu lige NBA in Memphis ugnali s 117:112. Luka Dončić je bil s 44 točkami in 12 skoki prvo ime tekme in še na tretjem zaporednem dvoboju na uvodu v sezono presegel mejo 40 točk. To je doslej (dvakrat) uspelo le še Wiltu Chamberlainu. Izjemne predstave Ljubljančana, ki ima trenutno povprečje kar 45 točk na tekmo, dokazujejo, da se trenutno odlično počuti. To lahko razberemo tudi iz njegovega širokega nasmeha, s katerim je presenetil novinarje na novinarski konferenci JJ-ja Redicka. Dončić sicer svojemu trenerju ni postavil vprašanja, je pa zvabil nasmešek na njegov obraz, ko je ta videl, da med predstavniki sedme sile sedi tudi njegov nekdanji soigralec pri Dallas Mavericksih.