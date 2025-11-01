Svetli način
Košarka

Novinar Luka? Dončić pozorno spremljal Redickov medijski nastop

Memphis, 01. 11. 2025 13.59 | Posodobljeno pred 56 minutami

Luka Dončić se je po treh tekmah, ki jih je izpustil zaradi poškodbe, vrnil na parket in Los Angeles Lakerse popeljal do zmage proti Memphis Grizzlies. Kot zmeraj je slovenski superzvezdnik poskrbel za izjemne poteze na parketu, prisotne pa je nasmejal tudi izven njega. Še posebej, ko se je prikradel na novinarsko konferenco JJ-ja Redicka.

Košarkarji Los Angeles Lakers so odlično začeli tekmovanje v pokalu lige NBA in Memphis ugnali s 117:112. Luka Dončić je bil s 44 točkami in 12 skoki prvo ime tekme in še na tretjem zaporednem dvoboju na uvodu v sezono presegel mejo 40 točk. To je doslej (dvakrat) uspelo le še Wiltu Chamberlainu. Izjemne predstave Ljubljančana, ki ima trenutno povprečje kar 45 točk na tekmo, dokazujejo, da se trenutno odlično počuti. To lahko razberemo tudi iz njegovega širokega nasmeha, s katerim je presenetil novinarje na novinarski konferenci JJ-ja Redicka. Dončić sicer svojemu trenerju ni postavil vprašanja, je pa zvabil nasmešek na njegov obraz, ko je ta videl, da med predstavniki sedme sile sedi tudi njegov nekdanji soigralec pri Dallas Mavericksih.

Lakersi se sicer po dveh tekmah v gosteh zdaj vračajo v domačo Crypto.com Areno, kjer bodo v noči na ponedeljek gostili nekdanjo ekipo Gorana Dragića, Miami Heat.

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić jj redick
