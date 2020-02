Trifunović vpoklical Morgana, Vidmarja tokrat ne bo

"Začenja se nova zgodba s kvalifikacijami za EP 2021. V to novo reprezentančno poglavje vstopamo zelo ambiciozno in odločno. Vemo, da smo v zadnjih dveh letih in pol imeli veliko težav s sestavo optimalnega igralskega kadra. Tokrat je nekoliko drugače, saj imamo na razpolago več igralcev kot v predhodnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Veseli nas, da smo v razmeroma kratkem času dobili zeleno luč za naturalizacijo Jordana Morgana . Gre za kakovostnega košarkarja, na katerega računamo že za uvodni kvalifikacijski tekmi z Madžarsko in Avstrijo,"je na druženju s predstavniki 'sedme sile' uvodoma dejal slovenski selektor, ki je v nadaljevanju obširneje pojasnil svoje stališče glede nekdanjega člana Petrola Olimpije, ki si trenutno kruh služi pri turški Pinar Karšiyaki.

Morgan od začetka kvalifikacij

"Glede na pomanjkanje kakovostnih rešitev na centrskem položaju je bilo pričakovati, da bomo morali rešiti to vprašanje. Nismo želeli zapolniti vrzeli s košarkarji, ki niso vajeni igrati na omenjenem položaju. Zakaj Morgan? Pregledal oziroma analiziral sem veliko število košarkarjev, ki bi nam lahko pomagali pri uresničevanju začrtanih ciljev. Pogovarjal sem se s številnimi trenerji, ki so z Morganom že sodelovali in vsi so bili podobnega mnenja, da gre za zelo pozitivno osebnost, tako na kot zunaj košarkarskih igrišč. Spoznali smo ga pred leti, ko je igral za Olimpijo, kjer je pustil odličen vtis. Gre za košarkarja, ki ne porabi veliko žog, ima pozitiven značaj, stil igre pa je podoben Vidmarjevemu. Tudi njegova starost (28 let) je bila eden od pomembnejših dejavnikov, saj nam lahko pomaga še nekaj let na zelo visoki ravni," je svoj pogled na Morganov vpoklic predstavil Radovan Trifunović.



Vidmar vprašljiv tudi za junijske preizkušnje

Na vprašanje, zakaj tokrat ni bil vpoklican sicer dolgoletni prvi center izbrane vrste Gašper Vidmar, je Trifunović odgovoril: "Z Vidmarjem sva se večkrat slišala. Gašper ima namreč veliko težav s kolenom, ki so v zadnjem času tako obremenjujoče, da ima velike pomisleke o tem, kako in predvsem do kdaj bo igral košarko na najvišji ravni. Ta premor bo izkoristil za rehabilitacijo, za junijski cikel tekem pa se bova znova slišala in videla, kako realen je njegov nastop v državnem dresu. Tudi če se nam bo pridružil, nam bo lahko pomagal za kakšnih 15 minut."