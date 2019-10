'Novinec desetletja' Zion bo izpustil začetek sezone

Ameriški mediji ne skoparijo s superlativi in pohvalami na račun prvega izbora zadnjega nabora lige NBA in mu pišejo hvalnice, še preden je odigral minuto uradne tekme. Ob tem ga primerjajo z največjimi igralci lige in Zion Williamson je na uvodnih pripravljalnih tekmah res pokazal, da je talentiran košarkar in ima dovolj kvalitete. A verjetno so napovedi, da bo najboljši novinec dekade malce preuranjene. Izbor številka 1 na zadnjem naboru lige NBA je na pripravljalnih tekmah dosegal po 23.3 točke v povprečju na tekmo, dodal še po 6.5 skoka v dobrih 27 minutah igre, ob tem z izjemnim odstotkom meta iz igre (71.4 odstoka).

A mladega, 19-letnega košarkarja do naslova novinec leta čaka še precej dokazovanja in tekem. Je pa slaba novica dejstvo, da si je robustni košarkar poškodoval koleno in ga čaka krajše okrevanje. Ne gre sicer za hujšo poškodbo, kot je poročal tudi novinar Adrian Wojnarowski, vendar bo košarkar izpustil nekaj začetnih tekem nove sezone lige NBA.