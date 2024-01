Novinec Hawkins popeljal pelikane do zmage v Dallasu, Dončić še vedno odsoten

Na obeh straneh je manjkalo kar nekaj prvokategornikov. Luka Dončić je prvič v sezoni izpustil dve tekmi v nizu, šestič zapored je manjkal Dante Exum, petič pa Dereck Lively II. Na drugi strani je pri pelikanih počival Zion Williamsom, manjkala pa sta tudi Brandon Ingram in CJ McCollum.

Gostje iz New Orleansa so manko svojih najbolj potentnih košarkarjev v napadu uspeli nadomestiti z odlično timsko igro – kar sedem igralcev je bilo dvomestnih. Najbolj se je izkazal 14. izbor na lanskem naboru Jordan Hawkins s 34 točkami, petimi skoki in štirimi asistencami. 15 točk je dodal Herb Jones, eno manj pa poleg 12 skokov litovski center Jonas Valanciunas.

Zmaga je za pelikane še toliko slajša, saj so igrali drugo tekmo v dveh dneh, potem ko so večer prej izgubili v Denverju (113:125) in v hotel v Dallasu prišli šele ob 4.30 zjutraj. "Ne glede na to, dokler imamo košarkarski parket, bomo igrali. Dobil sem lepo priložnost, moral sem jo čim bolje izkoristiti," je dejal Hawkins, ki je igral dobrih 36 minut.

Napadalni voz Dallasa je znova vlekel Kyrie Irving s 33 točkami, Tim Hardaway mlajši in Derrick Jones mlajši sta jih dodala po 24. Irving je ob tem zbral še šest podaj in pet skokov. Atipično je svojo statistiko napolnil Dwight Powell z dvema točkama, devetimi skoki, osmimi asistencami in tremi ukradenimi žogami.