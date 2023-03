Novo Dragićevo moštvo moralo priznati premoč Philadelphii

Jamesu Hardnu sta bila v veliko pomoč še Joel Embiid , ki je zbral 31 točk, Tyrese Maxey pa jih je dodal 26. Tako Harden kot Embiid sta zraven vpisala še vsak po deset podaj. Pri Milwaukeeju je bil grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo najuspešnejši s 34 točkami in 13 skoki, Brook Lopez in Jrue Holiday sta prispevala po 26 točk. "Bil je fantastičen. Veliki met za velikim metom, vodil je pozen preobrat. Bil je samo James Harden," je Embiid po tekmi pohvalil svojega soigralca.

V dvoboju dveh ekip pri vrhu vzhodne konference je kar nekaj časa kazalo na domačo zmago, a je Philadelphia v tretji četrtini nadoknadila 18 točk zaostanka in prišla do svoje 41 zmage v sezoni.

Milwaukee ostaja na vrhu vzhoda s 45 zmagami in 18 porazi. Kelti iz Bostona imajo na drugem mestu en poraz več. Prav za Milwaukee bo v nadaljevanju sezone po poročanju ameriške medijske hiše ESPN in njenega novinarja Adriana Wojnarowskega igral slovenski zvezdnik Goran Dragić . Dragić je sezono začel v dresu Chicago Bullsov, a so se mu Biki pred kratkim odrekli.

Miami Heat so v razprodani domači dvorani po zaslugi centra Bama Adebaya premagali Atlanta Hawkse s 117:109. Dvakratni udeleženec tekme vseh zvezd je tokrat vpisal 30 točk ter dodal 11 skokov in dva bloka. Košarkarji Toronto Raptors so po podaljšku slavili v Washingtonu. Od čarovnikov so bili boljši s 116:109. Dvojni dvojček je s 25 točkami in desetimi podajami dosegel Fred VanVleet, ki se je tudi v podaljšku izkazal z dvema ključnima metoma za tri točke.

Houston je bil v teksaškem dvoboju boljši od San Antonia s 122:110, medtem ko je visoko domačo zmago zabeležil Cleveland nad Detroit Pistonsi s 114:90. Zelo izenačeno je bilo v Sacramentu, kjer so Kralji na koncu klonili proti Volkovom iz Minnesote s 134:138.

Liga NBA, izidi:

Washington Wizards - Toronto Raptors 109:116 (podaljšek)

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 114:90

Miami Heat - Atlanta Hawks 117:109

San Antonio Spurs - Houston Rockets 110:122

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 130:133

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 134:138