Kapetan ostaja v Krki

Luka Lapornik je s košarko začel v Šentjurju, kjer je igral med letoma 2005 in 2010. Temu je sledila selitev v dres Laškega, kjer je ostal do 2013. Potem je prvič prišel k nam v Novo mesto, ostal pa tri sezone in pustil močan pečat. Zavoljo dobrih iger pri nas so ga opazili tudi na tujem – sprva je igral v španskem Joventutu, potem še v romunski Steaui. Leta 2018 se je vrnil v Novo mesto. V minuli sezoni je v Ligi ABA igral po 28.9 minute, v tem času je 9.6 točkam dodal po 2.6 skoka, 2.2 podaji in 1.1 pridobljeno žogo na srečanje. Še posebej se je izkazal na tekmi 8. kroga regionalne Lige ABA, ko smo doma gostili in porazili Igokeo. Lapornik je 26 točkam (iz osmih poizkusov je zadel kar pet trojk) dodal štiri skoke in pet podaj. "Navijače Krke bo tudi v novi sezoni razveseljeval Luka Lapornik. Je eden od nosilcev Krkine igre v prihodnji sezoni. S svojimi izkušnjami in pristopom bo odličen mentor vsem novim igralcem," je za uradno spletno stran kluba dejal direktor Jure Balažić.