Novo poglavje bitke Dončić – Redick in nova dominacija Slovenca

Pred tedni smo poročali o spopadu JJ Redicka in Luke Dončića na enem od treningov. Slovenec je svojega trenerja seveda izzval v metih s sredine igrišča, ki so postali neizogiben del vseh treningov, na katerih sodeluje Dončić, tako v reprezentančnem kot klubskem dresu.

Zdaj se je kapetan slovenske reprezentance na dan, ko je zaposlene in soigralce v klubu razveselil z edinstvenimi darili, ponovno odločil izzvati svojega trenerja, ki je vabilo tokrat sprejel malo bolj sramežljivo.

Dončić je v bitko kot aktualni prvak pričakovano vstopil zelo samozavestno in zadel prva dva meta. Redick je prva dva meta zgrešil in se že vdal v usodo, a Slovenec ga je uspel prepričati, da poskusi še enkrat. Tudi tokrat je Američan zgrešil svoj met. Dončiću v tretje ni uspelo, pred četrtim metom pa je drzno napovedal, da ne bo le zadel koša, ampak se žoga tudi ne bo dotaknila obroča. Seveda je obljubo držal in dostavil novo umetnino, kar je navdušilo centra Lakersov Deandreja Aytona.