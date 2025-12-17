Naslovnica
Košarka

Novo poglavje bitke Dončić – Redick in nova dominacija Slovenca

Los Angeles, 17. 12. 2025 08.43

Avtor:
M.D.
Luka Dončić

Luka Dončić je svetovni prvak v metih s sredine igrišča. Do zdaj znanstveniki še niso našli dokazov, ki bi to trditev ovrgli. Tega se zelo dobro zavedajo njegovi sedanji in nekdanji soigralci. Mednje spada tudi njegov sedanji trener JJ Redick, ki je znova doživel boleč poraz v bitki s Slovencem.

Pred tedni smo poročali o spopadu JJ Redicka in Luke Dončića na enem od treningov. Slovenec je svojega trenerja seveda izzval v metih s sredine igrišča, ki so postali neizogiben del vseh treningov, na katerih sodeluje Dončić, tako v reprezentančnem kot klubskem dresu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj se je kapetan slovenske reprezentance na dan, ko je zaposlene in soigralce v klubu razveselil z edinstvenimi darili, ponovno odločil izzvati svojega trenerja, ki je vabilo tokrat sprejel malo bolj sramežljivo.

Dončić je v bitko kot aktualni prvak pričakovano vstopil zelo samozavestno in zadel prva dva meta. Redick je prva dva meta zgrešil in se že vdal v usodo, a Slovenec ga je uspel prepričati, da poskusi še enkrat. Tudi tokrat je Američan zgrešil svoj met. Dončiću v tretje ni uspelo, pred četrtim metom pa je drzno napovedal, da ne bo le zadel koša, ampak se žoga tudi ne bo dotaknila obroča. Seveda je obljubo držal in dostavil novo umetnino, kar je navdušilo centra Lakersov Deandreja Aytona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
luka dončić jj redick los angeles lakers nba

