Novo presenečenje na EuroBasketu: Turki nadigrali Srbe

Košarkarji na evropskem prvenstvu so danes odigrali zadnje tekme predtekmovanja v skupinah A in B. Po zmagah nad Finsko z 91:61 in Srbijo s 95:90 sta predtekmovanje neporaženi končali Nemčija in Turčija. Njuni tekmici v osmini finala bosta Portugalska in Švedska.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V skupini v Rigi sta popoldne o zadnji vozovnici za osmino finala odločali Portugalska in Estonija. Dvoboj je bil napet do konca, nazadnje pa so ga dobili Portugalci z 68:65 ter na ta način z drugo zmago na EP še prišli do četrtega mesta in s tem nadaljevanja tekmovanja, medtem ko so se Estonci morali posloviti. Brez možnosti za napredovanje je bila tudi Češka, doživela je peti poraz, tokrat proti domačinom Latvijcem. Ti so vedeli, da višje kot do tretjega mesta ne morejo, kljub temu pa so pred svojimi navijači odigrali zanesljivo in po dokaj izenačeni prvi polovici v drugem delu prišli do visokega naskoka s 109:75. V večernem obračunu sta do danes neporaženi Turčija in Srbija odločali o prvem mestu v skupini. Ekipi sta bili večino tekme blizu in nobena ekipa si ni priigrala prednosti, ki bi pred koncem zadoščala za zmago. Srbija je v zadnji četrtini že vodila z 88:84, a so se Turki vrnili, izenačili na 90:90, potem pa s prostimi meti prišli do vodstva za tri točke. Na drugi strani je Nikola Jokić 15 sekund pred koncem zgrešil trojko, Turki pa so le še potrdili zmago.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Alperen Sengun je bil najboljši pri Turčiji z 28 točkami, dodal je še 13 skokov. Shane Larkin je zbral 23 točk. Jokić je pri Srbiji končal pri 22 točkah, Marko Gudurić jih je dodal 12. Po razpletu te tekme je znana že polovica tekem osmine finala: V Rigi bodo igrali zmagovalec skupine A Turčija in Švedska, drugi skupine A Srbija bo imel za tekmeca Finsko, ki je zasedla tretje mesto doma v Tempereju, tretji par bo sosedski baltski obračun med Litvo, drugo v skupini B, ter Latvijo, zadnji pa med zmagovalcem skupine B Nemčijo in Portugalsko. Skupina B se je končala po pričakovanjih z Nemčijo na prvem in Litvo na drugem mestu. Nemci, ki so na EP pokazali zastrašujoče predstave, so tudi gostitelje odpihnili za 30 točk.