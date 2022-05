Novo priznanje za Blažiča

Jaka Blažič je eden od desetih najboljših košarkarjev v Evropskem pokalu v tekmovalni sezoni 2021/22. Kapetan ljubljanskega kluba je bil še drugo sezono zapored izbran v drugo najboljšo peterko tekmovanja. Za Jako je to druga individualna nagrada v tej sezoni – ob zaključku rednega dela sezone je bil namreč izbran tudi v idealno peterko regionalne lige. Marca je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca meseca v regionalni ligi. Že v sezoni 2020/21 je bil Blažič izbran v idealno peterko regionalnega tekmovanja in v drugo peterko Evropskega pokala. V tej sezoni je izkušeni Slovenec zaigral na 19 tekmah Evropskega pokala in v povprečju dosegal 15,4 točke, 4,8 skoke in 3,6 asistence, v povprečju pa je beležil valorizacijski indeks 17. Jaka je sezono sklenil kot deveti najboljši strelec tekmovanja, po valorizacijskem indeksu pa je bil uvrščen na dvanajsto mesto.