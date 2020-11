Novomeščani brez možnosti v Beogradu

Izbranci gostujočega trenerja Vladimirja Anzulovićaso bili v uvodni in večji del druge četrtine povsem konkurenčni papirnatim favoritom dvoboja. Po desetih minutah igre so zaostajali za tri (15:18), v 17. minuti pa za pet točk (25:30). Novomeščani so v končnici prvega polčasa močno popustili in Beograjčanom dopustili, da so naredili delni izid 15:4, tako da so na veliki odmor odšli z zaostankom 15 točk (29:44). Dolenjska ekipa v drugem polčasu ni bila kos "evroligaški" Crveni zvezdi, ki je izkoristila širši nabor kakovostnih igralcev in zanesljivo zmagala. Pri Krki sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovitaAdin Vrabac s 13 in Jure Škifić z 11 točkami.

Novomeška ekipa bo v prihodnjem krogu v soboto gostila črnogorski Mornar.

Izid:

Crvena zvezda - Krka 88:62(18:15, 26:14, 23:17, 21:16)