Novomeščani brez možnosti v Podgorici

Košarkarji Krke so v 12. krogu lige Aba izgubili v Podgorici s 64:110. Novomeščani so s tem doživeli šesti zaporedni poraz v regionalni ligi. Zmage ne poznajo že od konca oktobra. Tokrat so pokleknili na gostovanju pri Budućnosti, ki je bila boljša s 46 točkami razlike.

icon-link Budućnost vs Krka FOTO: Sofascore.com Novomeščani v Podgorici niso zmagali že trinajst gostovanj v nizu; nazadnje so iz Morače odšli z dvema točkama pred skoraj dvajsetimi leti. Čeprav je imel domači strateg Aleksander Đikić, ki je vrsto let vodil zasedbo iz Novega mesta, na voljo zgolj osem igralcev, Krka niti za trenutek ni bila dostojen tekmec. Izgubila je vse štiri četrtine in zabeležila drugi poraz v tej sezoni z več kot 40 točkami razlike. Partizan jo je oktobra nadigral z 92:45. Krko zdaj čakata dve domači preizkušnji. V nedeljo, 26. decembra, se bo pomerila z Igokeo, 2. januarja pa s Cedevito Olimpijo.



Izid:

Budućnost - Krka 110:64 (30:18, 21:20, 83:53)