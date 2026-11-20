Novomeška zaseda, ki jo vodi Domen Zevnik , je na svoji osmi tekmi prišla do druge zmage. Novomeščani so z izjemo prve četrtine imeli tekmo bolj ali manj pod nadzorom, v drugem polčasu pa hitro prišli do lepe prednosti ter tekmecev, ki so ostali pri treh zmagah, a vpisali četrti zaporedni poraz, niso več spustili blizu.

Tekmo so bolje začeli gosti, ki so imeli pobudo v prvi četrtini, v drugi pa so Novomeščani povedli tudi za 11 točk, a so jih gostje še pred koncem polčasa ujeli. Razlika pred drugim polčasom je znašala le tri točke. V tretji četrtini so Dolenjci imeli boljše obdobje, slabe tri minute pred koncem tega dela igre so se oddaljili za 13 točk, v zadnjih deset minut pa so vstopili z desetimi točkami prednosti.

Gostitelji so v zadnjem delu igre tekmece držali na varni razdalji in povedli tudi za 15 točk šest minut pred koncem. Ko je Urban Oman dobri dve minuti pred koncem s trojko zadel za 89:72, je bil zmagovalec dokončno odločen.

Pri domačih je Đorđe Božić dosegel 19 točk ob metu za tri točke 4:4, Diante Baldwin je 13 točkam dodal sedem podaj, pri gostih pa je 22 točk dosegel Kahliel Spear, Jovan Novak pa je vpisal 15 asistenc.

Izid, 9. krog:

Krka - Borac 91:73 (19:20, 40:37, 67:57)