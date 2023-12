Novomeščani s hrvaško močjo pod obročem

Darko Planinić se je leta 1990 rodil v Mostarju, košarkarsko pot pa je začel v ekipi Široki Brijeg, kjer je igral med letoma 2009 in 2012. Tu je prvič opozoril nase in se za dve leti preselil v evroligaško ekipo Maccabi Tel Aviv. V nadaljevanju bogate kariere je igral še v Španiji (Laboral Kutxa, Gran Canaria), Italiji (Dinamo Sassari), Romuniji (U BT Cluj-Napoca in CSO Voluntari), na Poljskem (Stelmet Zielona Gora), Hrvaškem (Zadar, Cibona) in nazadnje na Kitajskem (Jiangshu) ter v Savdski Arabiji (Al-Fateh). "Veseli smo, ker nas je okrepil Darko Planinić. Potrebujemo dodatne izkušnje, svež veter in moč pod košem. Verjamem, da bomo to dobili ravno z Darkom," je ob podpisu pogodbe povedal Jure Balažić, direktor KK Krka.