Novomeščani se še naprej krepijo

Adin Vrabac (1994) je, kot piše na klubski spletni strani, športno pot začel v Sarajevu v klubu OKK Spars, kjer je v sezoni 2013/2014 zaigral tudi v članski ligi. Leto pozneje se je prvič preizkusil na tujem, odšel je v nemški Trier. Sledili sta dve leti v beograjskem Partizanu. Sezono 2017/2018 je začel v španskem klubu Iberostar Tenerife, s katerim je leta 2017 osvojil Fibin Interkontinentalni pokal. V nadaljevanju sezone 2017/2018 je bil član nemškega kluba Hamburg Towers. Med letoma 2018 in 2020 je igral v matični sredini OKK Spars, s katerim se je letos veselil tudi pokalnega prvaka Bosne in Hercegovine. To je bil prvi članski naslov za sarajevski OKK Spars, Vrabac je k uspehu v finalu proti Igokei prispeval 15 točk. V lanski sezoni je s Sparsi igral tudi v Ligi ABA 2, kjer je v dobrih 30 minutah na srečanje dosegel po 14 točk, 5,5 skoka, tri podaje in 1,3 pridobljene žoge na tekmo.



"V veselje in zadovoljstvo nam je, ker se nam je uspelo dogovoriti za sodelovanje z Adinom Vrabcem. Je uspešen in pomemben reprezentant Bosne in Hercegovine. Prepričani smo, da bo v našo ekipo prinesel energijo in borbenost na obeh straneh igrišča, tako v obrambi kot v napadu," je za uradno spletno stran kluba dejal direktorJure Balažić. "Zame je prihod v KK Krka Novo mesto korak naprej v svoji karieri. V veselje mi je, ker se bom predstavil v močnejši ligi, kot sem igral v zadnjih dveh sezonah, in bil v službi ekipe ter čim bolj pomagal, da bi KK Krka dosegel najboljše rezultate. Navijačem lahko obljubim, da bom na vsaki tekmi prispeval svoj maksimum v vsaki minuti, ki jo bom preživel na parketu," pa je dodal 26-letni košarkar.