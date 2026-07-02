Novopečeni slovenski državljan zapušča Dončića in druščino

26-letni ameriški center Jaxson Hayes , ki v višino meri 213 centimetrov, je v zadnji sezoni za Los Angeles Lakerse odigral 75 tekem. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo. Američan je pred dobrima dvema tednoma prejel tudi slovensko državljanstvo, kar mu bo omogočilo igranje za našo izbrano vrsto.

Hayes je pri ekipi Los Angeles Lakers preživel tri leta, zdaj pa se seli v Utah, kjer bo nosil dres tamkajšnjega Jazza. Z novim delodajalcem je Hayes sklenil dvoletno pogodbo, ki mu bo prinesla dobrih 12 milijonov ameriških dolarjev. Jezerniki so v zadnjem času poskrbeli za številne kadrovske spremembe, največja pa je morda prišla prav na položaju centra. Na tem položaju bo v naslednji sezoni igral 24-letni Walter Kessler.