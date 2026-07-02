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Novopečeni slovenski državljan zapušča Dončića in druščino

Los Angeles, 02. 07. 2026 00.15 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić in Jaxson Hayes

Prestopna tržnica v severnoameriški ligi NBA je v polnem zagonu. Pri ekipi Los Angeles Lakers je najprej odjeknila novica o odhodu legendarnega LeBrona Jamesa, ki je sprožila pravi plaz kadrovskih sprememb pri 17-kratnih prvakih. Zadnji v nizu bo jezernike zapustil Jaxson Hayes, ki je nedavno pridobil tudi slovensko državljanstvo.

Jaxson Hayes
Jaxson Hayes
FOTO: KZS

26-letni ameriški center Jaxson Hayes, ki v višino meri 213 centimetrov, je v zadnji sezoni za Los Angeles Lakerse odigral 75 tekem. V povprečju je na parketu prebil 18 minut ter v tem času prispeval 7,4 točke in 4,1 skoka na tekmo. Američan je pred dobrima dvema tednoma prejel tudi slovensko državljanstvo, kar mu bo omogočilo igranje za našo izbrano vrsto.

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Hayes je pri ekipi Los Angeles Lakers preživel tri leta, zdaj pa se seli v Utah, kjer bo nosil dres tamkajšnjega Jazza. Z novim delodajalcem je Hayes sklenil dvoletno pogodbo, ki mu bo prinesla dobrih 12 milijonov ameriških dolarjev. Jezerniki so v zadnjem času poskrbeli za številne kadrovske spremembe, največja pa je morda prišla prav na položaju centra. Na tem položaju bo v naslednji sezoni igral 24-letni Walter Kessler.

jaxson hayes utah jazz la lakers luka dončić

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