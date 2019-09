Novosel novi tehnični direktor Cedevite Olimpije

Krešimir Novosel je po osmih letih na čelu zagrebškega košarkarskega kluba leta 2015 postal direktor lige Aba, kjer je deloval vse do letos.V KK Cedevita Olimpija bo Novosel deloval kot tehnični direktor, njegove glavne naloge pa bodo povezane s komunikacijo z vodstvi različnih tekmovanj, v katerih bo v prihodnjih sezonah nastopalo člansko moštvo Cedevite Olimpije, obenem pa bo v klubu odgovoren za to, da znotraj kluba vse poteka po smernicah in pravilnikih tekmovanj, tako mednarodnih kot domačih.

"Zelo zadovoljen sem, da se je vodstvu našega kluba pridružil Krešimir Novosel. Slednji je že bil del KK Cedevita Zagreb, kjer je deloval kot direktor kluba, še pred tem pa je bil tudi igralec zagrebškega kluba in kapetan moštva. Je oseba, ki je že od svojega rojstva v košarki in pozna vsakogar. V zadnjih štirih letih je bil tudi direktor lige Aba. Z dodatkom Novosela v klub smo praktično končali sestavo naše vodstvene ekipe. Po mesecu in pol skupnega dela vidimo, da vodstvo kluba sestavlja veliko mladih ljudi, ki premorejo veliko energije in idej, ter izkušene ljudi, ki imajo izkušnje, ta kombinacija pa nam bo dala moč, da bo lahko na naš klub ponosna celotna Ljubljana in Slovenija," je dejal direktor ljubljanskega kluba Davor Užbinec.