Nowitzki hvali Jokića: Smešno je, kako dobre so njegove podaje

Nikola Jokić je v ligo NBA prav tako kot Dirk Nowitzkiprišel iz Evrope. Oba sta se najbolje znašla na pozicijah štiri ali pet in oba je od konkurence ločeval prav poseben slog igre. Zato ne čudi, da se 25-letnega Srba pogosto primerja prav z legendarnim Nemcem, najkoristnejšim igralcem lige iz leta 2007 in prvakom štiri sezone kasneje.

Priljubljeni Nowitzki pa očitno tako obožuje igro srbskega centra, da si medsebojne primerjave tudi sam šteje v veliko čast. "Uf, to pa je kompliment. Želel bi si, da bi razpolagal z njegovim znanjem. Njegove podaje so tako dobre, da je že smešno. Žal pa sem sam raje dosegal točke kot podajal soigralcem," je na vprašanje, kako komentira primerjave z Jokićem, odgovoril nekdanji soigralecLuke Dončića.

Jokić sicer v letošnji konici dosega 24,7 točke, 10 skokov in 5,8 asistence na tekmo. Ob tem pa ima več kot 50-odstoten met iz igre in kar 43,6-odsoten met za tri. Trenutno z Nuggetsi proti Lakersom zaostaja z 1:3 v zmagah, a ne pozabimo, da je v prejšnjih dveh serijah ta zaostanek že uspel izničiti in nato celo preobrniti v napredovanje.