Nowitzki in Cuban po Dončićev podpis prihajata kar v Ljubljano

Vmesni čas so v franšizi, ki se zelo dobro zaveda, kako pomemben je Dončić za njene uspehe v prihodnosti, porabili za temeljite priprave. Spletni časopis Dallas Morning News poroča, da se bodo podpisa petletne pogodbe, vredne 207 milijonov dolarjev (okoli 176 milijonov evrov), v Ljubljani udeležili najpomembnejši člani vodstva kluba. Vseprisotnemu lastniku kluba Marku Cubanu se bodo pridružili predsednik košarkarskih operacij Nico Harrison , trener Jason Kidd , Michael Finley in legendarni košarkar Dirk Nowitzki . Finley je nekdanji košarkar Mavsov in trenutni podpredsednik košarkarskih operacij pri njih. Nowitzki se bo podpisa pogodbe udeležil v vlog posebnega svetovalca v franšizi.

Z novim trenerjem Kiddom in predsednikom košarkarskih operacij Harrisonom se je Dončić do zdaj slišal zgolj preko aplikacije Facetime. Tako se bosta oba prvič osebno srečala z igralcem, ki bo s svojimi predstavami v ligi NBA v veliki meri odločal o uspešnosti obeh mož na vodilnih položajih v franšizah NBA. Harrison je namreč prvič v karieri na mestu vodilnega moža ene od franšiz v ligi NBA, Kidd pa je do zdaj kot trener vodil Brooklyn Netse in Milwakee Buckse. Slednji so ga leta 2018 odpustili. Od leta 2019 je bil Kidd pomočnik trenerja Los Angeles Lakersov.