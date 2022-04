Nowitzki izbral deset najboljših Evropejcev v zgodovini lige NBA, Dončić v prvi peterki

Dirk Nowitzki izbral deset najboljših Evropejcev, ki so kdaj koli nastopali v profesionalni ligi NBA. Ob 75. letnici lige NBA je v teku izbor prve peterke evropskih košarkarjev v zgodovini najmočnejše lige na svetu. NBA Europe je seznam skrčil na dvajset imen. "Nowitzki je morda celo najboljši posameznik, ki je prišel iz Evrope in v NBA opustil velik pečat. Njegov izbor ima težo," med drugim piše ESPN, ki poudarja tudi to, da so med dvajseterico kar trije Hrvati, Toni Kukoč, Dražen Petrović in Dino Rađa, a da je v udarni peterki sodobni zvezdnik lige Slovenec Luka Dončić. Ob njem je v prvi peterki tudi vzhajajoči zvezdnik in aktualni prvak z ekipo Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo.