Nowitzki o Dončiću: Prišel je s prepričanjem, da mu bo uspelo. In tako se vede na parketu

Na vprašanje, kaj je pri Dončiću opazil do sedaj, je 40-letni nemški as izpostavil, da mu že zdaj deluje kot izkušen veteran. "Način, kako vidi stvari, način, kako prepoznava situacije 'pick-and-roll', način, kako se giblje na in zunaj parketa. Krasi ga igra s srednje razdalje, na tekmi proti San Antoniu je imel štiri 'floaterje' (mete s poudarjenim lokom), ki so bili vredni suhega zlata. Uporablja met za tri po koraku nazaj. V njegovem repertoarju so stvari, ki jih preprosto nimaš pri devetnajstih," je Nowitzki za Dončićevo igro uporabil opise iz košarkarskega priročnika. "Njegova celotna igra resnično nima nobenih vrzeli. Meče trojke veliko boljše, kot sem si mislil, da jih bo. Ima 'floaterje', ima podaje. Resnično, resnično impresivno za 19-letnika. Samo nebo je meja," je poetično še dodal Nowitzki . V nadaljevanju je Steina še zanimalo, kako težko je biti mentor takšnemu igra lcu, kot je Dončić . Čeprav sta oba Evropejca in sta prišla v ligo NBA v mladih letih, gojita drugačna sloga igre.

Dončić ima žogo ves čas v rokah, medtem ko je Nowitzki tisti, ki zaključi napad. "Že zdaj je zelo samozavesten igralec. Bil je profesionalec že, kaj pa vem, od 14. leta. Še preden je prišel sem, je živel v drugi državi. Njegova angleščina je dobra. Kot da bi imel v svoji glavi že celoten načrt. Nosi se kot pravi veteran. Imava se super. Je dober fant. Ampak do zdaj me niti ni prav veliko spraševal. Le igra svojo igro," je odgovoril Nowitzki. "Ko sem začenjal v ligi, nisem imel takšne samozavesti, tega nastopa. Nisem bil prepričan, ali mi bo sploh uspelo v tej ligi. Ta fant pa je prišel sem dejansko s prepričanjem, da mu bo uspelo v ligi. In tako se tudi vede na parketu. Nobenega strahu. Nekaj povsem drugačnega," je Nowitzki prepričan, da se z Dončićem ne more primerjati. "Tudi sam trenutni način košarkarske igre je pravzaprav idealen zanj. Pred 20 leti, ko sem prišel v ligo, je bilo vse bolj fizično. Močni igralci so se samo vrinili in držali položaje. Zdaj pa za vse piskajo osebno napako. Pravila so voda na njegov mlin. Niti približno se ne da to primerjati z nami," je sklenil Nowitzki, legendarni nemški krilni center, ki trenutno okreva po poškodbi in še ni pripravljen za začetek rekordne 21. sezone pri teličkih. Nemec ne razmišlja o koncu tekmovalne poti, čeprav je za njim kar dvajset sezon pri enem moštvu v ligi NBA, Dallas Mavericks.