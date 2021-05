Nowitzki o nasledniku Dončiću: Takoj sem opazil, da je stroj za trojne dvojčke

Legendarni Dirk Nowitzki, ki bo ostal v košarkarsko zgodovino Dallasa zapisan z zlatimi črkami, je v podcastu Billa Simmonsa opisal, kako je že ob samem prihodu Luke Dončića v Triple D prepoznal njegovo genialnost. Dirk Nowitzki je pri 40 letih in po 21 sezonah v ligi NBA zaključil bogato kariero, ob tem pa je za seboj pustil veliko zapuščino: 1522 odigranih tekem, 31.560 točk, 14 tekem zvezd, naziv MVP in šampionski prstan. Za sabo je pustil praznino, ki jo bo zelo težko zapolniti, a za zdaj vse kaže, da bo Luka Dončić legitimni naslednik Dirka Nowitzkega v Dallasu. Dončić je pri vsega 19 letih prišel v ligo NBA, potem ko je v Evropi osvojil vse, kar se osvojiti da – tako na klubski kot reprezentančni ravni."Imel sem takšen občutek in zdelo se mi je, da bi lahko igral kot organizator igre ... Je nekakšna mešanica med Magicom in Birdom. To je bilo prvo, kar sem opazil,"se prvih dni poznanstva z Dončićem, ko so Slovenca pri Dallasu še silili v igranje štirice, spominja Nowitzki. "To in dejstvo, da je stroj za trojne dvojčke,"je še dodal Nowitzki.

Luka in Dirk sta skupaj na parketu preživela eno sezono, toda minutaža Nemca, čigar kariera je bila že v pozni jeseni, je bila tedaj občutno manjša kot v njegovih zlatih časih."Ko sem se pripravljal na nabor, sem videl le del njegovih predstav. Mislil sem si, da je zelo visok za organizatorja igre, toda nisem vedel, ali bo lahko sledil atletskemu ritmu, ki je v ligi NBA potreben," je iskreno priznal Nowitzki. "Ni se mi zdel ravno najhitrejši, v Evropi se je zlahka prebijal mimo nasprotnikov, toda obrambni igralci v ligi NBA so nekaj drugega," je še razlagal Nemec v podcastuThe Ringer. "Resnično ga nisem poznal dobro, toda obenem sem vedel, da lahko postane dober košarkar, dober branilec. Nisem vedel, da je v resnici hitrejši, kakor je videti, niti nisem vedel, da je tako zelo dober podajalec in strelec. Tako da me je presenetil na več ravneh," je zaključil legendarni Nemec.