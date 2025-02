Nowitzki: Dončić je bil obupan in na tleh. Prosil me je, če pridem na njegov debi

Dobro znano dejstvo je, da sta Dirk Nowitzki in Luka Dončić vse od prihoda Ljubljančana v Teksas leta 2018 dobra prijatelja. Do šokantne menjave, ki je pretresla košarkarski svet in Dončića poslala v Los Angeles v Kalifornijo, so bili vsi prepričani, da bo prav reprezentančni kapetan naslednik legendarnega Nemca. To je v posebnem pogovoru poudaril tudi legendarni Nemec. kot tudi to, da ostaja največji Dončićev navijač, Lakersov pa še vedno ne "mara"...

Dirk Nowitzki, ki je vso svojo kariero v ligi NBA igral za teksaško franšizo Dallas Mavericks, je vnovič več izkazal spoštovanje do 21 let mlajšega Slovenca Luka Dončića, ko je ta debitiral v dresu 17-kratnih prvakov lige NBA. Dončić je v dobrih 23 minutah ob slabšem metu iz igre in za tri točke dosegel 14 točk ter ob tem zbral še pet skokov in štiri podaje, Nemec pa je vse to videl v živo.

"Celo življenje bom navijač Dallasa, a preprosto sem moral podpreti svojega fanta Luko Dončića. Brat moj, tvojega debija nisem mogel zamuditi," je takrat na družbenem omrežju zapisal legendarni košarkar Dallas Mavericks Dirk Nowitzki, ki je s Teksašani osvojil tudi laskavo lovoriko.

"Luka me je povabil na svojo prvo tekmo v dresu novega kluba in tega nikakor nisem mogel zamuditi. On je moj fant," se spominja izleta v mesto angelov ob Dončićevem, debiju Nemec, ki je obudil tiste trenutke, ko je izvedel za šokanten trade. "Bil sem na počitnicah na Maldivih. "Priletelo" je sporočilo in začelo se je. Seveda sprva nisem verjel v to, kar berem, kmalu je postalo jasno, da je vse res. Sledili so številni pogovori in sporočila. Naslednjo uro sem bil vezan na telefon," je pojasnil Dirk Nowitzki.

"Bil sem šokiran, tako kot vsi. Redki so vedeli za to, in to je razlog, da se je vse skupaj zgodilo. Ne verjamem, da bi posel uspel, če bi prišlo prej v javnost." Po uradni potrditvi, da je Luka Dončić novi član Los Angeles Lakersov, je Nemec naslednjo uro le še bolščal v ekran telefona ...

"Bilo je grozno pravzaprav. Številni niso hoteli verjeti, da se je to zares zgodilo. po moje, gre za enega najbolj šokantnih tradov v zgodovini lige sploh. Luku želim vso srečo, ostajam njegov največji navijač, toda jezernikov še naprej ne želim videti. Nikoli ne bom stiskal palce za njih," je druženje s sedmo silo končal legendarni Nemec.