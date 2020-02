Nowitzki razkril, kako se je Luka poigral z njegovim telefonom: 'Vidi se, da ima le 20 let'

"Izjemen je, toda obenem tudi zabaven fant. Mislim, ko ga gledaš, ne bi rekel, da ima vsega 20 let, toda ko ga vidiš izven igrišča, zagotovo opaziš, da ima 20 let. Zelo rad se zabava," je v pogovoru v oddaji 'Ben and Skin' na ameriški radijski postaji 97,1 The Eagle povedal 41-letni Nemec, ki je košarkarske copate na klin obesil lani po koncu prejšnje sezone. In se pri tem spomnil anekdote. "Tako kot zadnjič. Bil sem na treningu, kjer sem malce metal na koš, nato pa dobil še malo preventivnih terapij. Sem pa tja grem, da vidim fante, in dobim malo terapij. Nekje sem odložil telefon. Domov sem prišel čez kakšno uro in preletel moj telefon. Odprl sem galerijo in tam sem imel, ne lažem, 150 Lukovih fotografij. Očitno je to danes takšna kultura, selfiji in takšne stvari … Toda v desetih minutah je naredil selfije z vsemi v dvorani. Zagotovo je zabaven fant, rad se zabava," je razkril Nowitzki.

'Nisem še videl tako talentiranega 20-letnika'

Ta ne skriva navdušenja in občudovanja nad enem od glavnih kandidatov za osvojitev naziva MVP rednega dela aktualne sezone. "Luka je moj fant. Rad ga imam, je izjemen fant in super talentiran. Že lani sem rekel, da tako talentiranega 20-letnika še nikoli nisem videl. Ima neverjetne sposobnosti in pregled nad soigralci, da se lahko v trenutku odloči za pravo potezo in zadene, ko je to potrebno. Neverjetno je, kakšno držo ima pri vsega 20 letih. V novembru je v povprečju dosegal trojnega dvojčka na tekmo," je opomnil Nemec, ki si je dom ustvaril v Dallasu, tam pa je po njem poimenovana tudi ena od ulic. "Vsakič, ko bo potreboval pomoč, ali karkoli, bi mu rad pomagal. Nisem bil tako dober kot on, ko sem bil tako mlad. Toda zagotovo se z nekaterimi stvari lahko povežem, tako da vedno, ko me bo potreboval, bom v njegovem kotu," je v boksarskem žargonu dodal Nowitzki. Ta si je življenje v pokoju predstavljal malce drugače, a poudarja, da je najpomembneje to, da ostaja srečen.