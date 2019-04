Nowitzki s celostransko zahvalo v časopisu navdušil navijače Dallasa

'To ni slovo'

"Dallas. Enaindvajset sezon. Ena ekipa. Moj dom," je uvodoma zapisal Nowitzki. "Nobena statistika, noben rekord, nobena nagrada v tej igri mi ne pomeni več kot to. Skupaj smo osvojili naslov v NBA. Od trenutka, ko sem prišel v Dallas in se vozil na tem izjemnem vlakcu smrti, ste me dvignili, me podpirali in me gnali k temu, da sem delal bolj trdo. Tako veliko spominov. Tako veliko zgodb. Niso le moje. Vse so vaše. To ni slovo,"je nadaljeval.

"To je HVALA navijačem Mavsov, z dna mojega srca, da ste sprejeli fantiča iz Würzburga in me vzeli za enega svojih. Pogrešal bom igranje, a komaj čakam, da začnem naslednjo poglavje z vami. Večno hvaležen, večno vaš in večno Dallas Maverick," je sklenil kmalu 41-letni Nowitzki.