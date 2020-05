Nowitzki sporočil Dončiću in druščini: Dallas začenja s treningi

Košarkarji morajo pri tem upoštevati smernice vodstva lige NBA. Med drugim ta čas še ne smejo trenirati v dvoje ali v skupinah, hkrati pa je lahko v dvoranah le omejeno število igralcev. Pri Dallasu so dolgo časa čakali na to, kdaj bodo spet odprli klubske prostore, saj se je lastnik moštva Mark Cubansprva želel prepričati, da ni zdravstvenega tveganja za člane ekipe.

"Dallas Mavericksi bodo v skladu s smernicami NBA in ob tesnem sodelovanju s profesionalci ekipne zdravniške službe odprli klubske prostore za prostovoljno treniranje igralcev z začetkom v četrtek, 28. maja,"so v sporočilu za javnost zapisali pri Dallasu. "Igralci Mavericksov se lahko odločijo za prihod v prostore po protokolih, ki sta jih vzpostavili NBA in lokalne zdravstvene oblasti. Varnost naših igralcev, ostalih zaposlenih in skupnosti je najvišja prioriteta te organizacije. Mavericksi še naprej spoštujejo navodila javnega zdravstva in NBA, da bi zaščitili igralce in ostale zaposlene ter pomagali preprečiti širjenje covid-19. Do nadaljnjega so vsi prostori Mavericksov zaprti za zaposlene, katerih prisotnost ni nujna, medije in javnost."

Sezona lige NBA je prekinjena od sredine marca. Za zdaj ni še nobenega datuma, kdaj in v kakšnem formatu bi se lahko nadaljevala. Oziroma, če se sploh bo. Iz najmočnejše košarkarske lige na svetu so sicer sporočili, da razmišljajo o skrajšani končnici na eni lokaciji; govora je bilo o športnem kompleksu znotraj Walt Disney Worlda v Orlandu. Sezono naj bi nadaljevali konec julija. Mladi slovenski zvezdnik Dallasa in lige NBA Luka Dončićje sicer po karanteni v Dallasu nato aprila dopotoval v Slovenijo. Svoje odločitve za vrnitev domov ni obžaloval, saj je dejal, da takšnih pogojev za trening, kot jih ima doma v okolici svoje hiše, nima v ZDA.