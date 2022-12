Nowitzki, Wade, Gasol, Parker in Popovich med kandidati za hišo slavnih

Na spletni strani NBA so objavili seznam kandidatov za košarkarsko hišo slavnih v Springfieldu. V "razredu 2023" je nekaj slovitih košarkarskih imen, kot so Nemec Dirk Nowitzki, Španec Pau Gasol, Francoz Tony Parker, Američan Dwyane Wade in še vedno aktivni trener moštva San Antonio Spurs Gregg Popovich.

Poleg njih so na širšem seznamu kandidatov še Chauncey Billups, Tim Hardaway, Amar'e Stoudemire, Shawn Kemp in Nemec Detlef Schrempf ter dolgoletna pomočnica Popovicha pri ostrogah Becky Hammon in nekdanji košarkarski sodnik v NBA Joey Crawford. icon-expand Dirk Nowitzki in njegov naslednik Luka Dončić FOTO: AP Finalisti "razreda 2023" bodo razglašeni na tekmi zvezdnikov lige NBA, ki bo 17. februarja prihodnje leto v Salt Lake Cityju, dokončen seznam "košarkarskih nesmrtnikov" pa bo znan 1. aprila. Slovesnost bo 12. avgusta 2023 v hiši slavnih v Springfieldu.