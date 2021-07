Nowitzki o Dončiću: Zanj ni omejitev, je nekaj edinstvenega

Dirk Nowitzki je eden tistih izjemnih igralcev, ki se je zapisal v košarkarsko zgodovino. Tako evropsko, kot tudi tisto, ki se tiče lige NBA in Dallas Mavericksov. Dolga leta je bil zaščitni znak Mavsov in je bil tudi najbolj zaslužen, da so osvojili naslov (zaenkrat edinega v klubski zgodovini) prvaka lige NBA leta 2011. Takrat je bil Nemec najbolj koristen igralec finala (MVP), organizator igre pa je bil takrat Jason Kidd, ki je od letošnje sezone postal prvi trener Dallasa. Nowitzki se je košarkarsko upokojil leta 2019, a je še vedno tesno povezan z lastnikom Markom Cubanom in klubom, ima vlogo posebnega svetovalca.

"Imeli smo izjemno "kemijo". V moštvu so bili veterani, ki so bili uspešni že prej in so prišli z zmagovalno miselnostjo. Drugi, tako kot jaz, smo dosegli vrhunec v tej sezoni in vse se je "zložilo", tudi zaradi velike samozavesti v končnici," je o šampionski sezoni povedal 43-letni center, ki je igral tako pod košem, imel pa je tudi zelo mehko roko in je uspešno zadeval tudi mete za tri točke.