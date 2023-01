Nuggetsi za uspešen začetek 2023 ugnali najboljšo ekipo lige

Košarkarji ekipe Denver Nuggets so v severnoameriški ligi NBA ponoči na domačem parketu s 123:111 ugnali najboljše moštvo rednega dela Boston Celtics. S trojnim dvojčkom se je izkazal Nikola Jokić, slovenski košarkar Vlatko Čančar pa je za Denver dosegel osem točk.

Vlatko Čančar je v igro vstopil s klopi ter igral 16:32 minute in v statistiko vpisal še en skok. Primorec je iz igre zadel tri od štirih metov, od tega dva od treh za tri točke. Najbolj se je v dresu Nuggetsov izkazal Nikola Jokić, ki je dosegel 30 točk ter 12 skokov in podaj, ob tem pa ni izgubil niti ene žoge. Iz igre je zadel deset od 13 metov. Pri Denverju so še štirje košarkarji dosegli 17 ali več točk. Pri gostih je 30 točk dosegel Jaylen Brown (12/20 iz igre), Jayson Tatum pa jih je dodal 25 (7/16 iz igre).

icon-expand Nikola Jokić FOTO: AP

Dvoboj se je začel s 35-minutno zamudo, potem ko se je na ogrevanju ob zabijanju ukrivil obroč. To ni zmedlo domačih, ki so tudi brez Jamala Murrayja prvo četrtino končali z devetimi točkami naskoka. V vseh preostalih četrtinah so bili ves čas korak pred tekmeci in jim tudi v končnici niso dovolili priključka.

icon-expand Popravljanje koša na tekmi Denver Nuggets - Boston Celtics FOTO: AP

"So zelo dobra obrambna ekipa, velikokrat so na naš napad odgovorili s prevzemanjem in nekaj čudnimi dvoboji ena na ena. Na koncu pač moramo ostati zvesti svojemu načinu igre in ta poteka prek Jokića," je po prvi zmagi proti Bostonu na zadnjih sedmih tekmah dejal trener Mike Malone. "Vemo, da se bo vedno odločil prav. Proti dobri ekipi se žoga ne sme lepiti na roke igralcev, mora krožiti. Ko pridobiš nekaj prostora, ga moraš izkoristiti. To smo tudi storili in zadeli kar 17 od 30 poskusov za tri točke," je še dodal.

Denver je dobil deset od zadnjih 12 tekem, na vrhu zahodne konference pa je zdaj z razmerjem zmag in porazov 24-12. Boston na vzhodu ostaja prvi s 26-11. Za Denverjem je na lestvici zahoda zdaj Memphis (23-13). Grizliji so zanesljivo opravili s Sacramento Kingsi (19-16) s 118:108. Ja Morant je zadel 13 od 23 metov in dvoboj končal s 35 točkami, Steven Adams pa je 11 točkam dodal 23 skokov, od tega kar 13 pod tekmečevim obročem. Pri Sacramentu posebej razpoloženih košarkarjev ni bilo, iz igre so zadeli 39 od 96 metov oz. so bili pri tej prvini 40,6-odstotni. Peto zmago zapovrstjo so vpisali Washington Wizardsi (17-21). Ekipa iz prestolnice je v gosteh ugnala moštvo Milwaukee Bucks (23-13) s 118:95. Pri Bucksih je manjkal prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo, igrala nista niti Jrue Holiday in Khris Middleton. Pri Milwaukeeju, ki zaseda tretje mesto na vzhodu, je šest igralcev preseglo mejo desetih točk, pri Washingtonu pa je s klopi prednjačil Rui Hachimura s 26 točkami. Kyle Kuzma je vknjižil trojni dvojček z desetimi točkami, 13 skoki in 11 podajami.

V noči na torek bodo na parket stopili vsi trije Slovenci. Vroči Luka Dončić bo z Dallas Mavericksi skušal nadaljevati zmagoviti niz pri Houston Rocketsih, Goran Dragić se bo po tekmi odsotnosti vrnil v moštvo Chicago Bulls in gostoval pri Cleveland Cavaliersih, Čančarja pa nov preizkus z Denverjem čaka v Minneapolisu proti ekipi Minnesota Timberwolves. Izidi: Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 118:108 Milwaukee Bucks - Washington Wizards 95:118 Denver Nuggets - Boston Celtics 123:111 (Vlatko Čančar: 8 točk, 1 skok v 16:32 minute za Denver)

