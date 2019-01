Nurse novi v nizu navdušencev nad Dončićem: Poskusil sem vse, a ga nismo uspeli ustaviti

Toda Kawhi Leonard in druščina so imeli svojo računico. Razburljiva končnica je zasluženo pripadla gostom, omenjeni Leonard je vajeti igre vzel v svoje roke in z devetimi točkami v zadnjih minutah svojemu moštvu prinesel tesno zmago. Strateg kanadskega moštva Nick Nurse je po obračunu v Dallasu precej več besed namenil 19-letnemu košarkarskemu geniju kot pa svojim igralcem, ki je po njegovih besedah odigral še eno v nizu spektakularnih tekem. "S svojimi sodelavci smo poskusil prav vse, da bi našli ustrezno rešitev v obrambi, a nam ni uspelo. Nad Luko (Dončića, op. p.) sem poslal več različnih košarkarjev, s čimer smo ga želeli izčrpati, a nam tudi to ni uspelo. Zato sem še bolj vesel dejstva, da je bil bolj ali manj osamljen pri doseganju točk na tekmečevi strani, saj bi v nasprotnem zelo težko prišli do zmage," je po dvoboju priznal trener Raptorsov, ki je še eden v nizu strokovnjakov, ki je navdušen nad neverjetnim razvojem slovenskega košarkarja.

"Ima vse, kar mora imeti vrhunski košarkar za uspeh v ligi NBA. Ob vseh že dobro znanih košarkarskih kvalitetah, ta fant poseduje še nekaj, kar mnogi košarkarji v preteklosti pri njegovi starosti niso - pozitivno predrznost. Želi zmagovati, Dallas pa mu je ponudil vse možnosti, da se v zelo kratkem času razvije v izjemnega košarkarja. Kar pravzaprav že je," je 'zbirko' hvalospevov na Slovenčev račun dopolnil očarani Nurse.



Dončić: "Trojni dvojček brez prave vrednosti."

Najboljši strelec srečanja Luka Dončić na drugi strani ni izžareval sreče in zadovoljstva, kar je tudi logično, saj so Mavericksi izgubili še eno zelo pomembno tekmo v boju za končnico. "Vselej ponavljam, da je zame edino, kar šteje, zmaga moštva. Ostalo hitro pade v pozabo. Kaj mi pomaga trojni dvojček, če nismo zmagali," je bil tudi tokrat, kljub strelskemu rekordu in drugemu trojnemu dvojčku v tedni dni, redkobeseden najboljši košarkar Dallasa c dozdajšnjem delu sezone.



In pristavil: "Upam, da bomo že na naslednji tekmi zmagali in se vrnili na zmagovita pota. Potrebujemo zmage, ne predajamo se, saj želimo igrati v končnici. Z vrnitvijo Dennisa Smitha jr.-ja smo dobili na širini v napadu, tudi drugi fantje so v čedalje boljši formi, zato bomo storili vse, da do konca rednega dela osvojimo čim več točk."