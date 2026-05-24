Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

NY Knicks le še zmago oddaljeni od velikega finala

Cleveland, 24. 05. 2026 08.04 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.V. STA
Jalen Brunson in James Harden

Košarkarji New York Knicks so prišli na prag svojega prvega finala severnoameriške lige NBA po letu 1999, potem ko so v Clevelandu premagali Cavaliers s 121:108. Z vodstvom v seriji na štiri zmage s 3:0 so podaljšali svoj niz neporaženosti v letošnji končnici na 10 tekem.

Knicks bi lahko v finalu vzhodne konference že v noči na torek po slovenskem času v Clevelandu prišli do potrebne četrte zmage. Nobena ekipa v zgodovini lige NBA si ni opomogla od zaostanka z 0:3 in nato zmagala v seriji.

Jalen Brunson je dosegel največ točk na tretji tekmi, 30, O.G. Anunoby jih je dodal 21, Mikal Bridges pa je prispeval 22 z 11 zadetimi meti od 15. Karl-Anthony Towns je dodal 13 točk, osem skokov, sedem podaj in tri ukradene žoge, Josh Hart pa 12 točk, devet skokov, pet podaj in štiri ukradene žoge.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Brez besed sem. Mislim, da smo se borili, kar je najpomembneje. Osredotočiti se moramo le na eno posest žoge. Tako miselnost, kot smo jo imeli tudi v zadnjih nekaj tednih, moramo nadaljevati, če ne igrati celo še bolj v tej smeri," je dejal Brunson.

"Serija še ni končana. Samo držimo jih za ovratnike in poskušamo zmagati," pa je dodal Anunoby. Knicks so se nazadnje uvrstili v finale lige NBA pred 27 leti, ko so izgubili proti San Antoniu, lige pa niso osvojili vse od leta 1973. Evan Mobley je bil vodilni v dresu Cleveland z 24 točkami, Donovan Mitchell jih je dodal 23, James Harden pa 19.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cavaliers, ki so zapravili 22 točk prednost in izgubili uvodno tekmo serije, tokrat niso nikoli vodili, saj je New York zgodaj prevzel vodstvo in dominiral. New York je tekmo začel z 10 zadetimi meti iz 13 poskusov iz igre in si prislužil vodstvo z 29:19 le po osmih minutah in 29 sekundah tekme. Towns pa je v nizu dosegel 11 točk.

Cleveland je zmanjšal prednost New Yorka ob polčasu na 54:60. Knicks so v zadnjo četrtino vstopili z 91:82, nato pa v zadnjih minutah prednost povečali na 110:93, preden so dosegli peto zaporedno zmago v gosteh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NBA, končnica, finale vzhodne konference, tretja tekma, izid:

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 108:121
(NY Knicks vodijo z 3:0 v zmagah);

* opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba vzhodna konferenca finale new york knicks cleveland cavaliers

Slovenci ubranili naslov prvaka v košarki v vozičkih

24ur.com Knicksi po 20 točkah zaostanka do nujno potrebnega preobrata
24ur.com Branilci naslova iz Denverja do prve zmage proti jezernikom
24ur.com New York pometel s Philadelphio, Minnesota izenačila serijo
24ur.com Harden vodil Cleveland do zmage in zaključne žogice
24ur.com Rekord franšize: New York je Brooklyn ponižal s 54 točkami razlike
24ur.com Uvodne zmage v končnici za Philadelphio, Boston, Sacramento in NY Knicks
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BrezPitt
24. 05. 2026 09.34
Tukaj vidimo, da se ekipe morajo nekaj let gradit, da lahko potem uspejo. SA in Okc so bili 5 let nazaj še najsabši moštvi lige, ny prav tako. Pri Dončiču pa je nesrečno to, da po 2 letih izgubijo potrpljenje in menjajo zopet ključne igralce in zopet nekaj gradijo.
Odgovori
-1
0 1
rcarlos
24. 05. 2026 09.51
Dončič bi lani ali pa letos bil prvak, če ga Dallas ne bi trejdal... Zdaj glede na način sestave ekipe v LA pa dvomim da bo res kdaj prvak... Pri Dallasu jim je nekot uspelo sestavit pravo ekipo okoli njega, na koncu lanske sezone bi se samo spravil v formo in bi letos bili top ekipa... Ampak par mandlcov lahko nekaj obetajočega sesuje z eno potezo v prah
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu: Izberite pravo zase
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
cekin
Portal
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Izvedela, kaj je njen partner počel dan pred poroko
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Kotlina
Delovna akcija
Delovna akcija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725