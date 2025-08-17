O Dončićevem udarcu v koleno tudi mediji v ZDA

Mediji tudi izpostavljajo dobro predstavo Luka Dončića, ki je pred udarcem v koleno v začetku drugega polčasa nanizal 26 točk ter po pet podaj in skokov. Tako mreža NBC, ki ima olimpijske televizijske pravice za ZDA do leta 2036, navaja, da se je zvezdnik Los Angeles Lakers izognil resnejši poškodbi, da pa bo verjetno potrebna tudi podrobnejša zdravniška diagnoza.
"Navijači Lakers bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ... Prav tako kot navijači Bucks ekipo Grčije z Giannisom Antetokounmpom, pristaši Nuggets Srbijo z Nikolo Jokićem, in seznam se le še nadaljuje," navaja NBC in se ozira na prihajajoče evropsko prvenstvo s številnimi zvezdniki iz severnoameriške košarkarske lige NBA.
