Košarka

O Dončićevem udarcu v koleno tudi mediji v ZDA

Ljubljana, 17. 08. 2025 09.18 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA
Komentarji
3

Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubili prijateljsko tekmo v Rigi proti Latviji z 88:100 in ostala brez Luke Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico. Nekaj minut kasneje se je vrnil na klop z ledom na kolenu, v igro pa ni več vstopil. O tem so pisali tudi mediji v ZDA.

Mediji tudi izpostavljajo dobro predstavo Luka Dončića, ki je pred udarcem v koleno v začetku drugega polčasa nanizal 26 točk ter po pet podaj in skokov. Tako mreža NBC, ki ima olimpijske televizijske pravice za ZDA do leta 2036, navaja, da se je zvezdnik Los Angeles Lakers izognil resnejši poškodbi, da pa bo verjetno potrebna tudi podrobnejša zdravniška diagnoza.

"Navijači Lakers bodo EuroBasket gledali z zaskrbljenostjo ... Prav tako kot navijači Bucks ekipo Grčije z Giannisom Antetokounmpom, pristaši Nuggets Srbijo z Nikolo Jokićem, in seznam se le še nadaljuje," navaja NBC in se ozira na prihajajoče evropsko prvenstvo s številnimi zvezdniki iz severnoameriške košarkarske lige NBA.

Amor Fati
17. 08. 2025 10.22
To je pa res prelomna novica 😂 Morda za vse tiste, ki jemljejo šport desetkrat preveč resno 😂
Panter 63
17. 08. 2025 10.07
+1
Tudi Dobruski list.
Bigbadjohn
17. 08. 2025 09.27
Ali nesreča sploh gdaj počiva??!
