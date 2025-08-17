O Dončićevem udarcu v koleno tudi mediji v ZDA

Slovenska košarkarska reprezentanca je izgubili prijateljsko tekmo v Rigi proti Latviji z 88:100 in ostala brez Luke Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico. Nekaj minut kasneje se je vrnil na klop z ledom na kolenu, v igro pa ni več vstopil. O tem so pisali tudi mediji v ZDA.