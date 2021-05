O naslovu prvaka lige ABA bo odločala peta tekma

Crvena zvezda je zapravila še drugo zaključno žogo. Košarkarji Budućnosti so dobili dve tekmi po vrsti, obe v domači dvorani, ter se v finalu lige Aba izenačili z branilci naslova iz sezone 2018/19. Peta, odločilna tekma finala bo v petek v Beogradu. Končni rezultat je bil 81:80 (19:23, 39:42, 58:63) za izzivalce v boju za naslov regionalnega prvaka.

Beograjčani so vodili večji del tekme. Tri minute pred koncem so domači izenačili 76:76 ter nato celo povedli (78:76). A so Beograjčani odgovorili ter izničili razliko. Črnogorci se niso predali ter si 47 sekund pred koncem priigrali novo izenačenje (80:80). Justin Cobbs je nato z uspešnim drugim prostim metom priigral vodstvo le s točko prednosti (81:80). Jordan Loyd in Dejan Davidovac sta tri oziroma eno sekundo pred koncem zgrešila meta za dve točki in zmaga je ostala doma. Pri gostih je bil v ospredju Loyd s 23 točkami, za največ domačih točk, 22, pa je poskrbel Cobbs.

Od ustanovitve jadranske lige leta v letu 2001 so košarkarji beograjske zasedbe to regionalno tekmovanje dobili štirikrat, in sicer v sezonah 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19. Prvaka sezone 2019/20 niso razglasili zaradi pandemije novega koronavirusa.

Košarkarji Budućnosti so naslov lige Aba osvojili leta 2018, ko so premagali Crveno zvezdo, pred dvema letoma so se pomerili v finalu končnice in izgubili proti Crveni zvezdi.