O'Neal prepričan: Dončić mora zaigrati na tekmi vseh zvezd

"Moram priznati, da sem negativno presenečen, ker se Lukovo ime ni pojavilo v začetni peterki za All-Star tekmo. Prepričan sem, da je odločilo dejstvo, da se njegovo moštvo Dallas Mavericks v letošnji sezoni najverjetneje ne bo uvrstilo v končnico, kar je velika napaka. Tekma vseh zvezd je tekma izjemnih posameznikov in ne učinka moštva, za katerega posameznik igra," je le nekaj trenutkov po objavi začetnih peterk za All-Star tekmo 2019 dejal nekdanji odlični center Los Angeles Lakersov, Orlanda, Miamija, Phoenixa, Clevelanda in Bostona.



In nadaljeval: "Ta fant (Luka Dončić, op. p.) si nedvomno zasluži mesto na tem dogodku. Gre za izjemnega košarkarja, ki se je v neverjetno kratkem času povsem prilagodil tukajšnji košarki, kulturi in odnosom znotraj moštva. Je zelo inteligenten in vsestranski košarkar, ki mora dobiti mesto v Charlottu." Shaquille O'Neil torej na skriva navdušenja nad izjemnim 19-letnim slovenskim košarkarjem, ki je v tem delu sezone z nekaj imenitnimi potezami in obenem vrhunskimi igrami več kot opozoril nase med 'velikimi možmi'.