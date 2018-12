'O tej Dončićevi tekmi bodo ljudje pripovedovali zgodbe'

Niso ga mogli zaustaviti

Houstonski dnevnik Houston Chronicleje priznal, da Rocketsi "niso mogli ustaviti" Dončića, čeprav so bili v zaključku tekme Harden in soigralci v zelo dobrem položaju, da bi dosegli krvavo potrebno zmago.

"Sredi obupne želje po kateri koli zmagi so imeli Rocketsi vse možnosti, ki bi si jih želeli, da bi dosegli zmago, ki bi bila iskrica, ki bi pognala zadeve. Izenačene tekme niso dobili že skoraj dva tedna, a manj kot tri minute pred koncem so vodili za osem. Tudi z vsem tem pa niso mogli ustaviti Luka Dončića, niso mogli zadeti za 3 in niso mogli ustaviti krvavenja v najbolj bolečem nizu gostovanj."

'Ni iz tega vesolja'

Še dlje so šli v pohvalah Dallasovi navijači, ki so na svoji spletni strani Mavsmoneyball.com zapisali, da Dončić preprosto "ni iz tega vesolja".

"Videli smo, kako Luka Dončić izvaja nekaj neverjetnih podvigov na košarkarskem igrišču. Zadel je mete s polovice ob zvokih sirene. Tip je zadel 'step backe' prek vseh. Ta mož je vrgel podaje, ob katerih potrebuješ štiri ali pet ogledov, da ugotoviš, kaj se je sploh zgodilo,"so še dodali.

"Nocoj je prikazal svojo najboljšo predstavo do zdaj. Ta tekma me je spomnila na tisto za naslov pri Real Madridu, noč, preden so ga izbrali na naboru. Grozen je bil večji del tekme, nato pa, ko je bilo najpomembneje, je Dončić zadel neverjeten met in 'Los Blancosom' prinesel naslov. Luka Dončić to preprosto počne, to ni odklon. Nocoj je bila le še ena od mnogih predstav tega kova v NBA za Wonder Boya."

