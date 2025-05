'Ob dejstvu, da tekma ni imela tekmovalnega pomena, so fantje pokazali veliko željo ter energijo'

Cedevita Olimpija je še četrtič v tej sezoni premagala Krko.

V četrtfinalu končnice regionalne lige se bodo Ljubljančani udarili z Dubajem, prednost domačega igrišča pa bo imela ekipa iz Združenih arabskih emiratov. Ostali četrtfinalni pari so Budućnost - Mega, Partizan - Spartak in Crvena zvezda Igokea. Prve tekme bodo naslednji teden.

"Zaključili smo z rednim delom sezone, zdaj sta pred nami obe končnici. Ob dejstvu, da tekma ni imela tekmovalnega pomena, so se fantje dobro naigrali in pokazali željo ter energijo. Ritem tekme se je iz minute v minuto dvigoval, na koncu je sledila zelo zanimiva končnica. Upam, da je bilo vsem, ki so prišli na tekmo, prijetno," je za klubsko spletno stran dejal trener zeleno-belih Mitrović. Najboljši strelec v zeleno-beli četi je bil tokrat Devin Robinson z 19 točkami, sedil je Brynton Lemar z 18, ter DJ Stewart in Rok Radović s po 10 točkami. Na parket se je prvič po poškodbi vrnil kapetan Jaka Blažič in tekmo zaključil s petimi točkami.