Ob novi izjemni predstavi pozornost požela Dragićeva nova pričeska: Skriti sem moral sive lase!

Chicago Bullsi so na domačem parketu s 106:88 premagali Charlotte Hornets in vpisali še peto zmago v sezoni. Goran Dragić je izvrstno izkoristil igralni čas, saj je v 15 minutah dosegel 16 točk in bil drugi najboljši strelec ekipe, eno več je dosegel le Javonte Green. Navijačem bikov se bosta v spomin utrnila predvsem koša iz druge in tretje četrtine. V drugi je Dragić ob izvajanju avta na napadalni polovici ob pomoči hrbta Dennisa Smitha mlajšega podal kar sam sebi in žogo uspešno položil v nasprotnikov koš.