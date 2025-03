Ob odsotnosti zvezdnikov blestel LeBronov sin

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so na račun januarskih požarov v mestu angelov takrat morali prestaviti nekaj domačih obračunov, tako da je bil njihov urnik v zadnjih dneh izjemno natrpan. V osmih dneh so odigrali kar šest tekem, zadnjo izmed teh pa so izpustili Luka Dončić , LeBron James , Rui Hachimura , Austin Reaves , Dorian Finney-Smith , Jarred Vanderbilt in Maxi Kleber .

LeBron James, Rui Hachimura in Luka Dončić so obračun pospremili s klopi.

Njihova odsotnost se je poznala tudi na rezultatu – Lakersi so proti Bucksom izgubili z 89:118. Na prvi pogled boleč poraz je glede na utrujenost in poškodbe nosilcev igre ter prepoln urnik tekem vse prej kot nepričakovan. "Če pogledamo celotno sliko, je izkupiček treh zmag in treh porazov dober," je po porazu o izidih zadnjih obračunov povedal trener moštva iz mesta angelov JJ Redick .

Kljub porazu so lahko košarkarski navdušenci ponovno videli, da Bronny James v ligi NBA ne igra zgolj zaradi svojega priimka. 20-letnik na tekmi proti Bucksom ni bil uvrščen v začetno peterko, vseeno pa je na parketu preživel skoraj pol ure in je bil s 17 točkami, petimi podajami in tremi skoki najučinkovitejši posameznik Lakersov. "Vsakič, ko je v tej sezoni igral, je bil zelo dober, tako da me njegova tokratna predstava ni presenetila. Njegova samozavest raste in pričakujemo, da se bo razvil v nadpovprečnega košarkarja," je po tekmi o najstarejšem izmed LeBronovih otrok dejal Redick.

To so bile lani besede priznanih košarkarskih imen, ki jim 20-letnik zdaj dokazuje nasprotno. Mnogi so bili prepričani, da bo odigral eno tekmo z očetom, nato pa preostanek sezone preigral v razvojni ligi, mladenič pa je hitro dokazal, da želi tudi sam v ligi NBA pustiti pečat. "Maja lani, ko še nisem bil trener Lakersov, sem videl nekaj intervjujev z Bronnyjem. LeBronu sem napisal, da ima njegov sin glavo na pravem mestu. Od prvega dne sem navdušen nad tem, kakšna oseba je. Zaradi dejstva, da je LeBronov sin, se sooča s številnimi očitki, s katerimi se elegantno spopada. To pove veliko o njem, njegovi družini ter o dejstvu, da sta ga starša odlično vzgojila," je še dodal Redick.

17-kratni prvaki lige NBA so na lanskem naboru novincev spisali zgodovino, saj so s 55. izborom poskrbeli, da sta oče in sin prvič v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu pristala v isti ekipi.

Kar je pokazal na parketu, je Bronny po tekmi tudi ubesedil: "Moja samozavest raste in želim izkoristiti vsako priložnost. Trenerji verjamejo, da mi lahko uspe kot košarkarju. Dobil sem priložnost, da jim pokažem, na čem sem delal. Moj cilj je delati, kolikor lahko. Želim se učiti, treniram pozno zvečer in zgodaj zjutraj. To so stvari, na katere imam vpliv, na to, kaj ljudje govorijo o meni, pa nimam vpliva, tako da grem v dvorano, spustim glavo in poskušam biti vsak dan boljši."

Na dobri poti do največjih košarkarskih odrov pa je tudi LeBronov mlajši sin Bryce James, ki je pred dnevi s svojo srednješolsko ekipo osvojil državno prvenstvo. "Ko sva bila mlajša, sem mu govoril, naj v košarki uživa, igra svojo igro in ostaja samozavesten. Ohraniti mora delovno miselnost, saj je veliko otrok, ki bi želeli biti na mojem ali njegovem mestu. To mu ne sme biti samoumevno," je nasvet, ki ga je po najboljši tekmi sezone svojemu tri leta mlajšemu bratu namenil Bronny.