Nov Dončićev trojni dvojček tokrat premalo za razpoloženi Golden State

Mavsi so pred gostovanjem v San Franciscu pri Golden State Warriorsih nanizali sedem zaporednih zmag, na zadnjih 12-ih tekmah pa so slavili kar 11-krat.

Z odlično popotnico so torej Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina vstopili v dvoboj s prvaki lige NBA izpred dveh let in že takoj na začetku dvoboja z delnim izidom 9:0 jasno nakazali, kaj je njihova namera. Tri trojke zapovrstjo P.J. Washingtona, Dončića in Irvinga so vendarle predramile domače moštvo, ki je odgovorilo z delnih 5:0. V nadaljevanju uvodne četrtine smo spremljali izenačen obračun, ko si nobena od ekip ni uspela priigrati otipljivejše prednosti.

Bojevniki so z uspešnim metom iz igre Chrisa Paula dobili prvo četrtino z minimalno prednostjo (28:27). Čeprav je četa trenerja Jasona Kidda predhodno v sezoni dobila oba dvoboja proti tokratnemu tekmecu (132:122, 109:99), je bilo jasno, da Mavse čaka nadvse zahteven in pomemben obračun. Golden State se namreč krčevito bori za 10. mesto na zahodu, ki še vodi v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v končnico.

Do 15. minute so bili gostje še v rahli prednosti (32:28), nato pa so se pri domačih razigrali Steph Curry, Andrew Wiggins in že omenjeni Paul, ki so v naslednjih minutah svoje moštvo dvakrat pripeljali do prednosti 13 točk (47:34, 49:36). Kidd je bil primoran vzeti minuto odmora, nakar je Dallasu do odhoda na glavni odmor uspel delni izid 13:0 za izenčenje izida na 49:49. Slovenski superzvezdnik v vrstah teksaške franšize je do polčasa zbral 17 točk in bil eden ključnih mož, da se je Dallas rezultatsko vnovič vrnil v igro.

Liga NBA, izid:

Golden State Warriors - Dallas Mavericks 104:100 (28:27, 21:22, 31:25, 24:26)

(Luka Dončić: 30 točk, 12 skokov in 11 podaj za Dallas Mavericks).