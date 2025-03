Ob porazu Dallasa dva igralca nasprotne ekipe s trojnim dvojčkom

Oklahoma je podaljšala niz zmag na sedem tekem, Shai Gilgeous-Alexander je za šestdeseto slavje zabeležil 32 točk, sedem skokov in pet podaj. Darius Garland je v Portlandu za Cleveland vpisal 27 točk in osem asistenc, rezervist Ty Jerome 25 točk, Evan Mobley pa 21 točk in 12 skokov. Ob zmagi je v uravnoteženem napadu Memphisa, sedmerica je imela dvomestno število košev, Desmond Bane prispeval 21 točk, Jaren Jackson pa 19.

Drugi na zahodnem delu so Houston Rockets, ki so s 121:114 ugnali Atlanto Hawks, četrti pa Memphis Grizzlies, ki so v Salt Lake Cityju s 140:102 nadigrali Utah Jazz, predzadnjo ekipo lige. Tretji je tokrat prosti Denver Vlatka Čančarja , peti pa Los Angeles Lakers Luke Dončića . Ti bodo naslednji tekmi igrali v noči na četrtek, Lakers bodo gostovali pri Indiani Pacers, Nuggets bodo gostili Milwaukee Bucks.

V Houstonu je za gostitelje Jalen Green dosegel dvojni dvojček z 32 točkami in 11 skoki, ob slabem metu iz igre (5:14) in uspešnimi vsemi osmimi prostimi meti je 21 točk dodal Fred VanVleet, Tari Eason je ujel 14 žog. V ekipi iz olimpijskega mesta leta 1996 sta bila s po 19 točkami najboljša Dyson Daniels in Trae Young, slednji je imel še 12 podaj, prvi pa osem skokov, deset asistenc in štiri ukradene žoge.

Za Lakers in tik pred drugo ekipo iz Los Angelesa, Clippers, so na lestvici Golden State Warriors. V Miamiju so izgubili dvoboj s Heat s 86:112. Jimmy Butler je za goste igral prvič po prihodu februarja, ko so ga v Miamiju zamenjali po šestih sezonah in seriji sporov z vodstvom moštva. A je dosegel le 11 točk, na obeh straneh igrišča so dominirali njegovi nekdanji soigralci na čelu z Bamom Adebayo (27 točk) in Tylerjem Herrom (20). Ti so na desetem mestu na vzhodnem delu za dodatni turnir v boju za končnico.