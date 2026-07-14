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Košarka

Ob robu parketa zadovoljen tudi velikan slovenske košarke

Ljubljana, 14. 07. 2026 14.33 pred dvema minutama 3 min branja 0

Avtor:
Jakob Batič
Daneu je ob robu parketa imel kaj videti. Slovenski košarkarji so navdušili navijače v Stožicah.

Ko se ob parketu pojavi eden največjih v zgodovini slovenske košarke Ivo Daneu, tekma takoj dobi dodaten pomen. Ta čast je v ponedeljek doletela košarkarje do 20 let, ki so v izločilne boje napredovali s stoodstotnim izkupičkom. Daneu mladim reprezentantom napoveduje svetlo prihodnost, skrbi pa ga naraščajoč vpliv ameriških univerz, kamor se seli vedno več mladih.

Pri 88 letih je Ivo Daneu še vedno reden gost košarkarskih tekem v Ljubljani, zato si je z veseljem vzel čas tudi za reprezentante do 20 let.

Z njim smo se pogovarjali pred tekmo z Romunijo, na kateri je Slovenija s suvereno zmago potrdila prvo mesto v skupini in ugodnejše izhodišče pred izločilnimi boji. "Fantje so izredni. Škoda, da trije manjkajo. Stefan Joksimović igra za U18, pa bi bil tudi pri U20 dobrodošel. Zaenkrat kaže dobro, bomo videli, kako bo do konca."

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Daneu je stožensko dvorano v ponedeljek zvečer prav gotovo zapuščal zadovoljen, Slovenija je prikazala disciplinirano in borbeno predstavo ter tako še dvignila apetite pred izločilnimi boji. Mladi reprezentanti so po tekmi v en glas poudarjali, kako hvaležni so za podporo s tribun, v nadaljevanju pa upajo na še izdatnejšo udeležbo navijačev.

Tudi Daneu še kako dobro ve, kako je igrati veliko tekmovanje pred svojimi navijači. Z Jugoslavijo je leta 1970 prav v Tivoliju postal svetovni prvak, ko je v predzadnjem krogu finalnega dela Jugoslavija s 70:63 premagala ZDA. 

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Potem ko ga je Žeravica že odpisal, je stopil na svetovni prestol

"Na žalost sem bil leta 1970 poškodovan, imel sem natrgano mišico, kot jo ima zdaj Luka (Dončić, op. a.). V Ljubljani sem skakal po eni nogi. Tista tekma proti Američanom je bila brez napake, zmagali smo in postali prvaki," se vrhunca svoje bogate kariere rad spominja Daneu.

Naslov svetovnega prvaka je bil za takrat 33-letnega člana Olimpije še toliko slajši, ker ga je selektor pred tem že odpisal, a se je nato moral premisliti. "Ranko Žeravica je nas starejše odpisal leta 1967. Rekli so nam, da zaviramo razvoj mladih. Potem pa so bili na evropskem prvenstvu v Helsinkih deveti, zato nas je leta 1968 poklical nazaj, ko smo bili na OI v Mehiki srebrni," je eno največjih poglavij jugoslovanske košarke podoživel Daneu. 

Daneu je ob robu parketa imel kaj videti. Slovenski košarkarji so navdušili navijače v Stožicah.
Daneu je ob robu parketa imel kaj videti. Slovenski košarkarji so navdušili navijače v Stožicah.
FOTO: Luka Kotnik

A reprezentanca? Prišlo je do menjave generacij

Dotakniti pa smo se morali tudi manj prijetnih poglavij slovenske košarke. A-reprezentanca je v julijskem terminu doživela dva boleča poraza v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, še posebej je odmeval debakel v Estoniji, kjer so bili domači boljši za 31 točk.

Daneu ne želi ustvarjati panike, saj pravi, da so vzponi in padci sestavni del športa: "V Sloveniji so tudi nižje starostne kategorije zelo kakovostne. Na žalost je pri članih prišlo do zamenjave generacij, ampak takšen je šport. Upajmo, da bodo mladi lahko obdržali tradicijo, ki jo ima slovenska košarka."

"Se pa bojim, ker nam ameriške univerze jemljejo mlade fante in ne vem, ali jih bomo lahko dobili za reprezentančni program," je izpostavil naraščajoči trend selitev v ameriško ligo NCAA, zaradi katere sta domači Euroasket letos denimo izpustila Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović.

Slovenska A reprezentanca je v zadnjem oknu kvalifikacij za SP doživela boleča poraza.
Slovenska A reprezentanca je v zadnjem oknu kvalifikacij za SP doživela boleča poraza.
FOTO: Luka Kotnik

Veliko odpovedi je bilo tudi v A-reprezentanci, česar košarkarji, ki se reprezentanci niso odrekli, pričakovano niso sprejeli najbolje. Nekateri so to tudi javno izpostavili, čeprav o imenih niso želeli govoriti. V časih, ko je ljubljanske tribune s svojimi vragolijami polnil Daneu, bi bilo to nepredstavljivo. Vendar sam odpovedi ne želi obešati na veliki zvon: "Tega ne bi izpostavljal. Takrat so bili drugi časi, zdaj pa so takšni, kot so."

In če trenutna forma članske reprezentance ne obeta veliko, pa nam lahko optimizem vlivajo prav predstave reprezentance do 20 let, ki je na letošnjem prvenstvu še neporažena. Naslednji izziv bo v sredo, ko se bodo varovanci Danijela Radosavljevića pomerili z Belgijo.

košarka eurobasket u20 ivo daneu slovenija

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